Bassa Valbisagno, l’opposizione: “Colpo di mano del centrodestra assente sul bilancio”

Genova. “Dopo le scene grottesche nel Municipio IV Media Valbisagno, dove a causa delle numerose assenze tra le fila della maggioranza la seduta è stata sospesa e rinviata, ieri nel Municipio III Bassa Valbisagno si è ripresentata la stessa scena con la maggioranza del presidente Guidi assente per la votazione sul bilancio-vergogna di Bucci e Piciocchi“. A denunciarlo in una nota congiunta sono Pd, Noi con Ferrante, Genova Civica, Lista RossoVerde e M5s.

Viste le assenze tra i banchi della maggioranza, nonostante al primo appello fossero 19 i consiglieri presenti, il capogruppo del Pd Fabrizio Ivaldi a nome di tutte le liste d’opposizione ha chiesto alla segreteria generale di verificare il numero legale e la seduta è stata sospesa.

Dopo oltre mezz’ora la segreteria ha deciso di applicare “per analogia” il regolamento del Consiglio comunale: il consigliere Ivaldi stesso doveva essere considerato presente, perciò il numero legale non sarebbe mai venuto meno. Così la seduta è proseguita mentre l’opposizione ha abbandonato l’aula per protesta.

Per la minoranza si è trattato di “un colpo di mano: rendere dopo 35 minuti accettabile ciò che il regolamento del Municipio non consentirebbe adducendo come motivazione la decisione del tutto arbitraria e anti-statutaria di applicare il regolamento del Consiglio Comunale, generando perplessità tra alcuni dei consiglieri di maggioranza presenti“.

“I tempi del bilancio erano già inaccettabili in partenza, soprattutto per l’impossibilità di poter discutere veramente i gravi tagli previsti ai servizi nei prossimi tre anni – commenta Ivaldi – ma vedere gli organi istituzionali del Municipio abdicare al ruolo di terzietà per piegarsi alla necessità della maggioranza è significativo del clima che oramai si respira a Palazzo Tursi. Un colpo di mano che fa male prima di tutto alle genovesi e ai genovesi, prima che all’opposizione sempre più privata della possibilità minima di discussione”.