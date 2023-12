Banor e Fondo Italiano d’Investimento rilevano il 33% di Rina

Genova. Banor, una delle principali società italiane indipendenti di wealth e asset management, con circa 11,5 miliardi di euro di assets under supervision, annuncia l’avvenuto perfezionamento dell’operazione di co-investimento in Rina, per il tramite di un veicolo guidato da Fondo Italiano d’Investimento.

In base allo schema dell’operazione, Fondo Italiano d’Investimento ed il pool di co-investitori rilevano una quota di minoranza fino a circa il 33% di Rina a fronte di una iniezioni di capitali complessiva fino a 180 milioni di euro, sotto forma di equity.

A seguito dell’operazione, Registro Italiano Navale mantiene la quota di maggioranza ed il management aziendale partecipa all’operazione con circa il 4% del capitale.

L’investimento ha l’obiettivo di sostenere i piani di crescita futuri di Rina, con un focus sulla strategia di sviluppo internazionale e la prospettiva di una Ipo nell’arco dei prossimi 3-5 anni.