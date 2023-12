“Babbo Natale non esiste”, la maestra genovese fa scoppiare il caso. E interviene anche il ministro Salvini

Genova. Il caso della maestra delle elementari che ha detto agli alunni in classe che “Babbo Natale non esiste” diventa argomento di dibattito anche per il ministro degli Infrastrutture e vicepremier, Matteo Salvini. Che ha deciso di commentare la notizia, anticipata dal Secolo XIX, prendendo una netta posizione contro l’insegnante.

“Perché rubare un sogno e un sorriso ai bimbi, che attendono per mesi la notte più bella dell’anno? Perché??? Da papà, penso che questa maestra abbia commesso una vera sciocchezza”, ha scritto Salvini sui social, scatenando un acceso dibattito sulla sua bacheca Facebook tra migliaia di commenti e condivisioni.

Il caso è scoppiato qualche giorno fa, quando in una scuola primaria del ponente la maestra, al termine di una lettura dedicata allo spirito del Natale, incalzata dalle domande degli alunni di quarta elementare ha ammesso che “Babbo Natale non esiste“. Provocando reazioni contrapposte, un acceso dibattito tra i bambini e rimostranze da parte dei genitori. Che oltre a denunciare l’accaduto sui social hanno contatto la dirigente scolastica per chiedere che prendesse provvedimenti nei confronti della docente.

La direzione, dal canto suo, si è messa a disposizione per fornire chiarimenti, mentre la maestra ha spiegato di non avere mai avuto intenzione di prendere una posizione netta, ma che incalzata dagli alunni, che le chiedevano se era del “partito” del credere o non credere, non ha voluto mentire e ha sostenuto di stare dalla parte di chi non credeva a Papà Natale. Spiegazione che non ha però convinto i sostenitori della “magia natalizia”, che hanno protestato a gran voce contro quello che hanno definito, in alcuni casi, “furto di innocenza”, una linea sposata anche dal ministro Salvini.

Un episodio del tutto simile si è verificato in una scuola di Coverciano, in provincia di Firenze. Qui la maestra di religione si è rivolta agli alunni di quinta elementare chiedendo “chi di loro credesse ancora a Babbo Natale”, scatenando in alcuni un pianto disperato e portano alcuni genitori a protestare aspramente con la dirigente scolastica.