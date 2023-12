Azione, sabato a Genova il congresso regionale: Cristina Lodi unica candidata alla segreteria

Genova. Sabato 16 dicembre a Genova presso l’hotel Melia di Carignano alle ore 15.30 si terrà il secondo congresso regionale di Azione.

L’evento sarà aperto ad altre forze politiche, ai tesserati e ai simpatizzanti di Azione. Il congresso ufficializzerà l’elezione di Cristina Lodi, unica candidatura unitaria presentata, a segretaria regionale di Azione, partito guidato dal senatore Carlo Calenda. La consigliera comunale genovese era parte dell’ondata di transfughi che a settembre hanno lasciato il Pd.

Il congresso vedrà la partecipazione del consigliere regionale di Azione, Pippo Rossetti, del capogruppo alla Camera di Azione, Matteo Richetti e dei neo-segretari provinciali eletti lo scorso novembre: il sindaco di Casarza Ligure Giovanni Stagnaro (Genova), il consigliere comunale Massimiliano Carpano (Savona), la presidente di Terziario Donne La Spezia Laura Porcile (La Spezia) e l’imprenditrice Desiree Negri (Imperia).

“Per motivi professionali e famigliari lascerò la Liguria, per questo ho deciso di non ricandidarmi alla segreteria regionale – dichiara il segretario uscente Roberto Donno -. Ringrazio Cristina Lodi per il coraggioso passo che ha fatto e per aver abbracciato il progetto di Azione e le sue persone. Da segretario uscente, insieme ai segretari e direttivi provinciali, ho lavorato per porre delle buone basi sul territorio coinvolgendo amministratori capaci e giovani che rappresentano il futuro di questo Paese. C’è ancora tanto lavoro da fare e sono sicuro che grazie all’esperienza, competenza e passione politica di Cristina, il Partito riuscirà a crescere, ramificarsi e lavorare bene per la Liguria. A lei, ai segretari provinciali e a tutti gli organi territoriali del partito il mio più sincero augurio di buon lavoro”.