Aveva abusato di una 18enne durante una seduta, fisioterapista di 80anni finisce ai domiciliari

Genova. Arresti domiciliari per un ex infermiere di 80 anni condannato in via definitiva a quattro anni per avere abusato di una ragazza di 18 anni durante una seduta di fisioterapia. L’ordinanza è stata eseguita dai carabinieri.

La vicenda risale al 2019. L’anziano, dopo la pensione, l’uomo, Sandro Antonio Pisanu, aveva aperto un centro massaggi a Genova. La ragazza, figlia di alcuni amici di famiglia del pensionato, lo aveva contattato per risolvere alcuni problemi muscolari e si era sottoposta ad alcune sedute.

La giovane aveva raccontato di essersi addormentata durante una di queste sedute e di essersi svegliata intorpidita come se le fosse stata somministrata qualche droga. Appena si era accorta di quello che l’uomo le stava facendo si era messa a urlare ed era fuggita.

Il massaggiatore, dopo la denuncia della 18enne, assistita dal centro antiviolenza Mascherona tramite l’avvocata Nadia Calafato, era stato denunciato e poi è stato condannato con rito abbreviato a 4 anni di reclusione per violenza sessuale. Condanna confermata dalla Cassazione in via definitiva.

L’uomo fra l’altro era stato condannato a pagare già dopo il primo grado di giudizio una provvisionale alla vittima di 10mila euro ma non ha mai versato il dovuto per questo il giudice aveva disposto il pignoramento del quinto della pensione, tutt’ora in corso, finalizzato al risarcimento.