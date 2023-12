Autostrade, scatta il “controesodo” dell’Immacolata: in Liguria code e rallentamenti

Liguria. Con la fine del ponte dell’Immacolata scatta il primo controesodo della stagione invernale verso le regioni del Nord con conseguenti rallentamenti e code lungo le autostrade liguri.

in A10 ci sono 5 chilometri di coda tra Borghetto e Finale Ligure in direzione Italia causa lavori. Rallentamenti di un chilometro tra Andora e Albenga in direzione Italia causa lavori. Coda di 2 chilometri tra l’inizio della complanare di Savona e Celle Ligure per lavori.

In A6 coda di un chilometro tra il bivio con l’A10 e Altare in direzione Torino causa lavori.

In A12 traffico rallentato tra Genova est e il bivio con l’A7 Milano-Genova.

In A26 coda di 2 chilometri tra il bivio con la diramazione dell’A7 e Ovada per lavori.

Il piano di alleggerimento

Per quanto riguarda i tratti autostradali gestiti da Aspi, fino al 7 gennaio la maggior parte dei cantieri sarà rimossa nei weekend, oppure verranno garantite corsie aggiuntive per rendere più fluido il traffico, in particolare sulla direttrice nord-sud dell’A7. Faranno eccezione lo scambio di carreggiata tra Lavagna e Sestri Levante sull’A12 in prossimità della galleria del Fico (direzione Livorno) e il cantiere in prossimità della galleria Manfreida sull’A26, che rimarrà operativo per tutto il periodo natalizio per permettere un più veloce avanzamento dei lavori. Lunedì 11 dicembre inizieranno i lavori sulla rampa di accesso all’autostrada di Nervi, con chiusura della carreggiata direzione Livorno; la riapertura è prevista per il 5 febbraio.

Sui tratti gestiti da Autofiori, il numero di scambi di carreggiata sull’A10 sarà via via ridotto fino a scendere a due nel periodo compreso tra il 22 dicembre e il 7 gennaio (tra Sanremo Ovest e Arma direzione Genova, e tra Imperia Ovest e Arma di Taggia direzione Ventimiglia). Sulla A6 rimarrà attivo il cantiere tra Altare e Savona, ma sulla base dello studio dei volumi di traffico non dovrebbe generare significative turbative al traffico.

Sui tratti gestiti da Salt, le zone di intervento verranno progressivamente ridotte a partire da questa settimana fino ad arrivare alla sospensione di tutte le lavorazioni dal 22 dicembre al 7 gennaio.