Autostrade, lunedì critico per la viabilità: “bollino rosso” su A26 e A10 in direzione di Genova

Genova. La settimana inizierà con una giornata difficile per chi attraverserà il nodo autostradale genovese, dove sono operativi diversi cantieri che rendono in alcune tratte la viabilità da incubo.

Secondo il bollettino con le previsioni per il traffico diramato quest’oggi da Aspi sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce sono previsti tempi di percorrenza superiori alla media per tutto il giorno. Al mattino il momento più critico in direzione Voltri sarà al mattino presto, tra le 7 e le 10, mentre nella direzione opposta (Gravellona) sarà bollino rosso tra le 10 e le 13. Ancora peggio andrà al pomeriggio, tra le 16 e le 19, quando il bollino rosso riguarderà entrambe le carreggiate.

A pesare ancora una volta i cantieri per la messa in sicurezza delle gallerie presenti sul tratto appenninico, tra Masone e lo svincolo con la A10. Si lavora fino al 22 dicembre nella galleria Mafreida, e per consentire i cantieri è necessario il consueto scambio di carreggiata.

Ma non solo. Secondo le previsioni dalle 10 alle 19 di domani sulla A10 Savona-Genova in direzione del capoluogo di regione i tempi di percorrenza saranno molto superiori alla media (contrassegnati dal “bollino rosso”) per tutto il giorno fino alle 19. Bollino giallo invece al mattino presto (7-10) e in serata (19-21). In direzione opposta invece, cioè verso Savona, la circolazione autostradale non dovrebbe presentare particolari criticità. In questo caso a incidere sulla viabilità saranno i cantieri di manutenzione del viadotto Casanova, per gestire i quali è operativa una riduzione di carreggiata.