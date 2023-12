Autostrade, il nuovo anno parte con l’aumento dei pedaggi: tariffe su del 2.3%

Genova. Dal 1° gennaio 2024, viaggiare in autostrada costerà di più. Il decreto Milleproroghe approvato ha stabilito un aumento delle tariffe del 2,3%, in linea con l’inflazione prevista. L’aumento è stato deciso in assenza di nuovi piani economico-finanziari delle concessionarie autostradali, i cui termini di presentazione sono stati differiti al 30 marzo 2024. Questo significa che l’aumento è provvisorio e potrebbe essere rivisto in seguito, in base alle risultanze dei nuovi piani.

L’ultimo aumento dei pedaggi autostradali risale allo scorso luglio, quando sono aumentati dell’1,34%. In totale, quindi, i pedaggi saranno aumentati di circa il 3,6% nel corso degli ultimi 12 mesi. L’aumento dei pedaggi è destinato a pesare sulle tasche degli automobilisti, che già devono fare i conti con l’aumento dei prezzi dei carburanti.

Il decreto Milleproroghe contiene anche altre misure per il settore dei trasporti: la proroga al 31 dicembre 2024 del termine entro il quale deve procedersi agli adempimenti previsti dal decreto di finanziamento degli interventi per lo sviluppo dell’aeroporto di Firenze; la proroga al 30 giugno 2024 per l’applicazione delle disposizioni relative ad alcuni interventi finanziati con risorse del Pnrr e del Pnc relativi a procedure di affidamento semplificate per l’incentivazione degli investimenti pubblici; la proroga al 31 dicembre 2024 del divieto di circolazione di veicoli a motore delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 2.