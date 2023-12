Genova. A causa di un incidente che ha visto un’auto cappottarsi, senza feriti gravi, via Moresco, in val Bisagno, è stata chiusa attorno alle 9.40 per consentire la rimozione del mezzo. La strada è stata riaperta attorno alle 11.10.

Risolti anche i problemi in zona casello Aeroporto per l’autocisterna in avaria in via Melen.

(foto di “Ross la Ross” sul gruppo Facebook Sei di Marassi se)