Aule gelide, gli studenti non entrano a scuola: la protesta dei ragazzi del Bergese

Genova. Una cinquantina di studenti questa mattina ha protestato davanti all’ingresso dell’istituto Bergese di Sestri Ponente, in via Giotto, contro la mancata presenza di un adeguato sistema di riscaldamento, cosa che di fatto sta rendendo le aule della scuola gelide. E invivibili.

“Cervelli gelati, non concentrati” oppure “Paghiamo ma al freddo restiamo”. Questi sono gli slogan scritti su alcuni cartelli affissi questa mattina sulle porte e finestre del plesso, mentre i ragazzi delle quinte sono rimasti fuori dalla scuola in segno di protesta.

“Sono almeno dieci giorni che la scuola è fredda – ci racconta una studentessa – dentro dobbiamo stare con la giacca, fermi per sei ore, non è possibile studiare così. Ieri abbiamo mandato i nostri rappresentanti a parlare con la presidenza ma non siamo stati ascoltati. Oggi la protesta, che siamo pronti a portare avanti se le cose non cambieranno”.