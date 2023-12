Associazione e Ordine dei Giornalisti: “L’assessore Gambino chiude la bocca alla polizia locale, inaccettabile”

Pubblichiamo di seguito il comunicato di Associazione Ligure dei Giornalisti, Gruppo Cronisti Liguri, Ordine dei Giornalisti della Liguria

La Polizia Locale di Genova non può più parlare con i giornalisti i quali, per avere qualsiasi tipo di informazione sull’attività svolta dagli agenti, devono passare dall’assessore comunale Antonino Gambino. È quanto si sono sentiti dire i cronisti genovesi che hanno contattato negli ultimi giorni la Polizia Locale per avere informazioni su quanto accade in città e sugli interventi: dagli incidenti stradali all’attività di polizia giudiziaria. L’Associazione Ligure dei Giornalisti, l’Ordine dei Giornalisti della Liguria e il Gruppo Cronisti Liguri, che sempre hanno avuto un ottimo rapporto di collaborazione con la Polizia Locale di Genova, denunciano e condannano con forza un comportamento totalmente inaccettabile da parte dell’amministrazione comunale genovese. Atteggiamento che limita il diritto di cronaca, colpisce il diritto dei cittadini di essere informati, imbavaglia l’informazione e azzera totalmente il flusso di comunicazione – sempre esistito – tra la stampa genovese e la Polizia Locale del capoluogo ligure.

Sul caso interviene anche il Pd che “esprime vicinanza e solidarietà alle giornaliste e ai giornalisti genovesi colpiti nella possibilità di svolgere il loro lavoro dall’imposizione dell’assessore Antonino Gambino alla polizia locale di non parlare più con la stampa. Sembra surreale dover ancora ribadire che, in democrazia, non è accettabile che i politici obblighino la stampa a vedersi filtrare le notizie di cronaca dai politici stessi, in un chiaro tentativo di condizionamento della loro autonomia. Nel nostro Paese, in particolare, il diritto di cronaca è garantito dalla Costituzione, che lo protegge all’articolo 21. Invitiamo l’assessore Gambino a prendere visione della Costituzione, qualora non avesse mai avuto modo di farlo, e a dedicare il proprio tempo a occuparsi dei veri problemi dei cittadini e delle cittadine genovesi. Al sindaco Bucci rivolgiamo un appello accorato: fermi i peggiori istinti neofascisti nella sua giunta. Dopo il tentativo di spendere quasi 2 milioni di euro per ricordare i criminali di Salò, oggi si passa a colpire la stampa limitandone il diritto di cronaca. Segnali preoccupanti che non possono più essere ricondotti a semplici misunderstanding“.