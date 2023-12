Assi di forza, ecco come cambia il progetto: meno corsie riservate e frequenze “modulabili”

Genova. Col via libera della conferenza dei servizi prende forma in maniera sempre più nitida il progetto dei quattro assi di forza del trasporto pubblico genovese, un’insieme di opere che dovrebbe rendere più veloci e confortevoli – e quindi più attrattive – le principali direttrici di superficie. Tra le principali novità c’è la variante di progetto su corso Sardegna che esclude completamente il taglio di alberi, ma anche la presa d’atto nero su bianco che le corsie riservate saranno meno di quelle previste (soprattutto in Valbisagno), oltre alla semplificazione dei capolinea anche a causa dei rilievi mossi da Regione e Soprintendenza. Nel frattempo sono iniziati i lavori sulle rimesse ed è sempre più una corsa contro il tempo l’acquisto dei nuovi mezzi elettrici da 18 metri (130 quelli ordinati da Amt), mentre spunta l’ipotesi di rivedere il livello di servizio in funzione dello Skymetro.

Ad anticipare la revisione dell’assetto di corso Sardegna era stato l’assessore alla Mobilità Matteo Campora durante una commissione in Municipio Bassa Valbisagno. Il progetto di fattibilità immaginava un doppio filare alberato con le corsie riservate ai filobus al centro, ma questa soluzione avrebbe costretto a tagliare tutti gli alberi per poi sostituirli. La modifica chiesta dal Comune risolve il problema senza toccare i platani esistenti: i mezzi dell’asse Centro passeranno comunque sulla mezzeria, ma all’altezza di via Varese, grazie a un semaforo apposito, scambieranno il senso di marcia e andranno a percorrere “contromano” ciascuna delle due carreggiate della sezione a monte.

Un espediente necessario per poter collocare le pensiline nell’area spartitraffico, visto che le porte dei bus sono solo sul lato destro. Nel tratto tra piazza Giusti e via Varese non ci saranno alberi ma parcheggi, “con layout teso a massimizzare la disponibilità di stalli di sosta”, da approfondire nella progettazione esecutiva. Inoltre, si legge nella relazione urbanistica, “in prossimità dell’area dell’ex mercato ortofrutticolo è prevista la realizzazione di un parcheggio pubblico ad esso adiacente“.

A parte qualche “ritocco” qua e là, soprattutto a Ponente, la perdita di corsie riservate si ripercuoterà soprattutto sulla Valbisagno. La documentazione uscita dalla conferenza dei servizi toglie infatti ogni dubbio: “Per quanto riguarda il percorso da Staglieno fino a Molassana, il tracciato dell’asse sarà completamente ad uso promiscuo, ad eccezione del tratto compreso fra la rotatoria di via Emilia/via Molassana e la rotatoria di via Geirato, che sarà destinato al traffico per il trasporto pubblico in direzione Molassana-Staglieno”. Dunque addio Ztl e rivoluzione dei sensi di marcia, così come chiesto a gran voce dal Municipio per non danneggiare i residenti e le attività commerciali. E poi non si affronta il nodo di via XX Settembre e dintorni, dove il progetto prefigurava l’allargamento dei marciapiedi e l’istituzione di una Ztl dal Ponte Monumentale in giù: nella relazione si parla solo di “corsia riservata di nuova realizzazione“, senza chiarire come sarà gestito il traffico privato che oggi si immette da via Foscolo, via della Consolazione e via Galata.

D’altra parte non è da escludere che gli assi di forza possano andare incontro a un ridimensionamento del livello di servizio. Durante l’ultima commissione consiliare sullo Skymetro era stata mostrata una slide in cui si parlava di “riduzione di frequenza dell’asse di forza Valbisagno“, una frase che aveva messo in allarme i comitati. “L’ipotesi è passare da 3 minuti a 4 minuti – chiarisce il consulente della mobilità Enrico Musso -. Con lo Skymetro a regime ci sarebbe meno bisogno di avere una frequenza così elevata, e comunque sarebbe agevole variarla se avessero molto successo entrambi i sistemi, sottraendo al traffico privato più di quanto è stato stimato”. E lo stesso assessore Matteo Campora, interpellato sul tema, ha spiegato che “le frequenze saranno modulabili a seconda delle esigenze”. Ma perché gli orari siano rispettati è fondamentale che il percorso sia il più possibile in sede propria: un monito arrivato proprio da Musso, secondo cui esiste il rischio di vanificare l’efficacia del sistema se si cancellano troppe corsie gialle.

Un altro punto critico è il capolinea di via Fanti d’Italia, futuro terminale dell’asse di forza del Levante che arriverà fino a Nervi passando da corso Europa. Perché proprio nel punto in cui dovrebbero sorgere i box con locali di riposo e servizi igienici per autisti e utenti si prevede di costruire ance la stazione di partenza della funivia di Forte Begato. Il Comune ha già chiesto di rivedere il progetto della stazione “per poter alloggiare, all’interno del fabbricato, le funzionalità previste nel progetto assi di forza”. Nel frattempo, in attesa di rendere compatibili i due disegni, si andrà avanti senza realizzare la struttura accessoria al capolinea.

In realtà quasi tutti i capolinea saranno rivisti rispetto alla prima versione del progetto. Arrivati a Nervi, i filobus si attesteranno in largo Pesce (soluzione che obbliga a rivedere l’assetto delle linee di quartiere) mentre i locali di servizio saranno in via del Commercio. A Voltri si rinuncia ad allargare la sede stradale per facilitare la svolta da via Camozzini: bisognerà tagliare qualche albero che però verrà recuperato lungo il marciapiede lato mare. Anche a Prato non cambierà quasi nulla rispetto all’assetto attuale: i servizi igienici saranno ricavati al centro del piazzale e i parcheggi non verranno soppressi. Tutto invariato pure a Caricamento, dove non saranno costruiti volumi aggiuntivi oltre a quelli esistenti.

Intanto sono sempre più stringenti i tempi per accaparrarsi la fornitura dei bus elettrici con tecnologia flash charging (solo in Valbisagno) e in-motion charging (per gli altri tre assi) dopo gli intoppi trovati da Amt nelle gare bandite a giugno e ancora in attesa di essere aggiudicate. Quella relativa alle 27 unità “senza fili” è scaduta cinque giorni fa dopo essere stata revocata e ripetuta per l’assenza di offerte, l’altro lotto risulta essersi chiuso ad agosto, ma secondo indiscrezioni sono poche le offerte pervenute. La scadenza tassativa per tutte le 130 vetture (il progetto in realtà ne richiederebbe 145) è fissata a fine 2025, sia per rispettare le direttive del sindaco Marco Bucci sia per non sforare i limiti imposti dal Pnrr.