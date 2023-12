Aspettando la neve, allerta gialla dalle 14 di oggi: incognita fiocchi sulla costa genovese

Genova. Dopo la domenica soleggiata ma fredda, Genova si è svegliata stamani sotto una coltre spessa di nubi e qualche grado in più. Una sorta di “effetto serra”, ma nel senso letterale del termine, che prelude all’ingresso della perturbazione atlantica che – secondo i previsori di Arpal e Limet – potrà portare all’arrivo delle prime vere nevicate della stagione.

Il centro meteo idrologico regionale ha emesso un’allerta gialla per neve nelle zone interne della Liguria dalle 14 di oggi, lunedì 4 dicembre, fino alla mezzanotte. Bisognerà attendere mezzogiorno per il nuovo bollettino e per avere più chiara la possibile estensione dell’allerta.

I primi fiocchi, sempre che le temperature si mantengano su un livello adeguatamente rigido, dovrebbero comparire sui versanti padani della Liguria – intorno alle 8 si sono già visti dalle parti del colle di Cadibona, nel savonese – mentre dal pomeriggio potrebbero arrivare a imbiancare anche l’entroterra “marittimo”, dai 400 metri in su. Non si esclude, dalla serata, anche per via della tramontana scura qualche scenografico sconfinamento in città, nei quartieri più interni ed esposti ai venti da nord.

Osservati speciali i collegamenti viari e ferroviari. Sulla rete autostradale già comparsi gli avvisi per possibile nevischio e neve. I mezzi di Aspi sono allertati per intervenire in caso di necessità ma non è escluso che, in caso di neve abbondanti, sia necessario limitare il transito ai mezzi pesanti o comunque attuare una sorta di filtraggio. Sulle tratte autostradali appenniniche sono previsti accumuli nevosi comunque tra 2 e 10 centimetri. Anche le zone interne del Levante saranno interessate da deboli nevicate.

Anche la rete ferroviaria potrebbe essere interessata da disagi in caso di nevicate soprattutto sulle tratte che sconfinano tra Liguria e Piemonte e verso la Lombardia.