“Aspettando il Natale”, domenica il concerto del Coro Monteverdi alla Consolazione

Genova. “Aspettando il Natale” è il concerto organizzato dall’Associazione 50&Più Genova, occasione ormai tradizionale di preludio alle feste. Cittadini e soci domenica 10 dicembre alle 15.00 sono invitati a riunirsi nella Chiesa di Nostra Signora della Consolazione, in via XX Settembre, per scambiarsi un saluto beneaugurale e per ascoltare l’esibizione del Coro Monteverdi di Genova, diretto da Silvano Santagata in un programma dedicato alla speranza e alla letizia. L’esibizione comprende brani di musica sacra e della tradizione natalizia, da Mozart (Ave Verum Corpus, Laudate Dominum) a Haendel (O mio Signor) e Rossini (Agnus Dei), passando per Stille Nacht, Jingle Bell Rock, fino a sconfinare in una ninna nanna giapponese e nei canti della tradizione francese e irlandese.

Il concerto si conclude con il popolarissimo Cantique de Noël di Adam, dalla melodia ispirata e cantabile che trascina gli ascoltatori in un crescendo di grande intensità, aperto sull’attesa e sullo stupore della nascita. In questa occasione ai solisti del coro Simona Guaragni, Nicoletta Nobili, Patrizia Russo (soprani), Ilaria Cremonesi, Antonella Iaia (mezzosoprani), Nicola Colamorea, Francesco Ghiglione, Giuseppe Licari, Piero Peloni (tenori) e Massimo Molinari (basso), si aggiungono due solisti ospiti: il soprano Yukari Kobayashi e il mezzosoprano Giada Venturini. Al pianoforte Alberto Perfetti. Un momento di musica e un’occasione per stare insieme in amicizia, presentata da Gabriella Mazza e Ilaria Cremonesi. L’ingresso è libero. Al termine sarà celebrata la messa per tutti i fedeli.

Il Coro Claudio Monteverdi nasce nel 1985 per iniziativa di Paolo Bettini. Dal 1993 Silvano Santagata ha raccolto l’eredità del fondatore ampliandone nel corso degli anni il repertorio per guidare il gruppo in esibizioni sempre più impegnative e stringendo fruttuose collaborazioni con numerosi solisti. «Per la nostra associazione – conclude Brigida Gallinaro, presidente di 50&Più Genova – il concerto di Natale è un momento di ritrovo immancabile e atteso che ci permette di riunirci non solo per ascoltare la musica ma anche per trovare un momento di raccoglimento e di spiritualità. Il mio più grande augurio è che la serenità che comunicano le voci del Coro Monteverdi, per la prima volta gradito ospite di 50&Più, diventi il filo conduttore della nostra vita per il nuovo anno in arrivo».

50&Più, fondata nel 1974, è un’Associazione libera, volontaria e senza fini di lucro. Opera per la rappresentanza sindacale, la tutela e l’assistenza dei propri soci a sostegno dell’invecchiamento attivo, dell’affermazione e della valorizzazione del ruolo della persona anziana. Aderente a Confcommercio – Imprese per l’Italia, e forte di 330mila iscritti, 50&Più è diffusa con sedi provinciali e zonali su tutto il territorio nazionale. Conta anche 29 sedi in 10 Paesi del mondo. www.spazio50.org