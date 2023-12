Asilo senza supplenti, a rischio anche il servizio pomeridiano del nido “La Filastrocca”

Genova. Con l’acuirsi della stagione influenzale, si complica la situazione negli asili comunali genovesi, dove il personale rischia di non essere sufficiente per le sostituzioni in emergenza. Dopo i casi raccontati nei giorni scorsi, l’allarme arriva anche per il nido “La Filastrocca” di San Martino.

A comunicarlo alcuni genitori dei piccoli iscritti nella struttura, che nei giorni scorsi sono stati preallertati di possibili tagli orari pomeridiani del servizio. “Una situazione che sta suscitando molte lamentele e criticità per la gestione famigliare – racconta a Genova24 una madre – sia da un punto di vista organizzativo sia da un punto di vista economico. Ci chiediamo infatti come saranno gestite le giornate con uscita anticipata, e se la rata sarà rivista in qualche modo“. Un particolare per nulla trascurabile visto che per gli orari anticipati e posticipati, molto richiesti dai genitori lavoratori, è previsto un costo aggiuntivo.

La situazione de “La Filastrocca”, quindi, si va ad aggiungere ad altri casi, come quello del San Luigi, per il quale i genitori si erano mobilitati con una corposa richiesta di chiarimenti. Lo avevamo documentato su queste pagine, proprio nella giornata in cui i sindacati avevano portato la loro protesta sotto la sede del Comune di Genova in via Garibaldi.

“Il servizio, a livello territoriale, non è comunque stato inficiato e stiamo lavorando perché non si verifichino più casi in cui, per il mancato raggiungimento delle proporzioni tra numero di bambini presenti e insegnanti, si arrivi a dover chiamare le famiglie – aveva risposto l’assessore alle Politiche dell’istruzione Marta Brusoni – una situazione di cui ci scusiamo per i disagi conseguenti all’organizzazione interna delle famiglie stesse. Non posso però non evidenziare gli sforzi che come amministrazione stiamo facendo, scegliendo, nell’ottica del miglioramento della capacità organizzativa del sistema scolastico 0-6, a valle di numerosi incontri e trattazioni sindacali, di anticipare a metà dell’anno in corso il numero delle assunzioni a tempo indeterminato. Ciò ha garantito la copertura delle assenze lunghe e dei pensionamenti del personale insegnante e ha assicurato la sostituzione delle persone in assenza breve quando si verifica la circostanza del superamento del rapporto adulto-bambino”.