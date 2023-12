Arretrati non pagati agli ex docenti della Fulgis, le precisazioni della Fondazione

Genova. Riceviamo e pubblichiamo la nota di chiarimento inviata da Susanna Fadda, direttrice generale della fondazione Fulgis, in merito alle proteste degli ex docenti degli istituti gestiti dalla stessa Fulgis e che chiedono la corresponsione degli arretrati legati all’adeguamento del contratto nazionale per il triennio 2019-2021. Il chiarimento è stato chiesto dalla redazione per completezza di cronaca dell’articolo pubblicato il 30 novembre. La nota, che sostanzialmente conferma quanto scritto nell’articolo, è arrivata oggi, venerdì 1 dicembre.

“Per dovere di chiarezza e trasparenza sulla vicenda precisiamo quanto segue – scrive la direzione – il 6 dicembre 2022 le parti stipulanti il contratto collettivo del comparto Istruzione e ricerca (le organizzazioni sindacali di settore e, per lo Stato, l’Agenzia Aramn) hanno sottoscritto un accordo che riconosce al personale del comparto gli arretrati retributivi del triennio 2019 – 2021.

Detti arretrati sono stati già pacificamente riconosciuti e corrisposti al personale in forza alla data del citato accordo sindacale (06/12/2022) e al personale cessato dal servizio anticipatamente alla predetta data con diritto alla pensione.

Nel citato accordo nulla viene affermato, diversamente, in merito al diritto agli arretrati per il personale cessato anticipatamente al 6 dicembre u.s. per motivi differenti dal conseguimento del diritto a pensione.

Come noto, la scrivente Fondazione, seppur abbia personalità giuridica di diritto privato e intrattenga rapporti di lavoro di natura privatistica, ha un’indiscutibile rilevanza pubblicistica essendo finanziata in maniera maggioritaria dal Comune di Genova, essendo stata istituita per gestire le ex scuole civiche del Comune di Genova, è soggetta al controllo del medesimo Comune e ha organi di amministrazione costituiti maggioritariamente da membri designati dal Comune stesso.

Ciò premesso, la Fondazione ha assunto un atteggiamento assolutamente prudenziale in merito all’individuazione della platea cui riconoscere o meno gli arretrati e per essere certa di aver agito correttamente, già da tempo ha avanzato formale richiesta di chiarimenti ad Aran, l’Agenzia che per conto della pubblica amministrazione siede al tavolo delle trattative per il rinnovo del Ccnl di comparto.

Nell’auspicio che Aran si pronunci in tempi rapidi, la Fondazione si conformerà alle indicazioni che detta Agenzia vorrà fornire.“