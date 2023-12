Anziana derubata da tre baby ladre: la più giovane ha 8 anni

Genova. Hanno approfittato del gesto amichevole di un’anziana donna, che le ha salutate dal balcone, per convincerla a farle salire in casa per fare “quattro chiacchiere”. Una volta nell’appartamento l’hanno distratta e sono poi fuggite con gioielli e portafoglio, contenente circa 60 euro.

Il colpo è stato messo a segno da tre sorelle, una di 17, una di 13 e una di appena 8 anni. La vittima, invece, è una donna di 93 anni residente a Pegli, che ha visto passare le ragazzine in strada e ha fatto loro un cenno di saluto. Le tre hanno attaccato bottone, le hanno chiesto se potevano salire e la donna, credendole innocue, ha accettato.

Quando si è accorta di cosa era accaduto, l’anziana ha chiamato la polizia e ha fornito la descrizione delle tre. Le volanti della polizia hanno avviato le ricerche e hanno trovato le tre ragazzine corrispondenti in via Rolando, a Sampierdarena, dove sono state fermate.

La 13enne ha consegnato il portafoglio con i documenti dell’anziana mentre la più piccola aveva un borsellino con i gioielli, ma non appartenenti all’anziana. La ragazzine sono state identificate e affidate alla nonna. Le due più piccole non sono imputatibili, la 17enne potrebbe essere denunciata in caso di querela da parte dell’anziana.