Ansaldo Nucleare, lavoratori in sciopero: “Preoccupati dalla sostenibilità del piano industriale”

Genova. Oggi sciopero dei lavoratori ad Ansaldo Nucleare per un’ora per protestare contro il piano di lavoro dell’azienda.

Nel volantino dell’RSU Ansaldo Nucleare le ragioni dell’agitazione: “Pur prospettandosi un futuro importante, confermato già oggi dall’acquisizione di nuovi e voluminosi ordini e dalla stipula di accordi strategici in ambito internazionale, siamo preoccupati dalla sostenibilità di questo piano in termini di forza lavoro. Già l’attuale carico di lavoro è in molti, troppi casi insostenibile e per giunta non riconosciuto. Si continuano a perdere, con troppa facilità e disarmante continuità, risorse umane strategiche e difficilmente sostituibili”

Per questo motivo le richieste dei lavoratori sono: “Chiediamo risposte e programmi più precisi e circostanziati di crescita di organico e valorizzazione delle competenze, per essere meglio dimensionati alle effettive esigenze attuali e del prossimo futuro, sia quantitativamente che

qualitativamente”.

“Nonostante l’impegno profuso da tutti noi nel corso dell’anno, suona come una beffa l’attuale stima di Premio di Risultato (PdR) che non riflette lo sforzo compiuto in questo anno – Chiediamo di poter mettere mano all’impianto del PdR e di avere fin d’ora pari dignità rispetto ai nostri colleghi di Gruppo. Giovani risorse (ma anche risorse meno giovani) non ci scelgono (o ci lasciano) non soltanto

per motivi economici, ma anche perché sono attratte da maggiori flessibilità offerte da altre

realtà. Chiediamo una politica di retention efficace che passi dal riconoscimento degli sforzi

compiuti ad una maggiore attenzione alle tematiche di conciliazione vita-lavoro, per le quali siamo pronti fin da subito ad offrire proposte concrete ed a nostro avviso compatibili con la nostra realtà. Con questo sciopero vogliamo portare queste richieste all’attenzione della Capogruppo e della

nostra nuova Direzione alla quale comunque rinnoviamo, come già avvenuto nel primo incontro tra

le Parti, l’augurio di buon lavoro”