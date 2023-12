Ansaldo Energia, due commesse dal Kazakistan per mettere in sicurezza il 2024

Genova. È una commessa importante quella acquisita da Ansaldo Energia, un contratto del valore di oltre 100 milioni per la fornitura di due turbine a gas AE942, per una potenza di circa 200 Megawatt, con tutti servizi ausiliari associati, che è stata siglata con il KBI Energy Group, il colosso energetico del Kazakistan.

A fornire i dettagli dell’accordo l’amministratore delegato di Ansaldo Energia Fabrizio Fabbri, nel corso di una conferenza stampa. ““La notizia la sapevamo già da alcune settimane – ha spiegato Fabbri – ma oggi abbiamo avuto la disponibilità del cliente a comunicare questa nuova commessa. Si tratta di due turbine per una potenza di 200 megawatt, che dovremo realizzare in tempi rapidi, 15 mesi, con una sfida che ha fatto emergere tutto il carattere ‘ansaldino’. Ci abbiamo creduto e ora abbiamo una commessa con le prime dei macchine e un cliente che ci sta chiedendo un contratto pluriennale di fornitura, che ci apre un mercato molto ampio”.

Ma Ansaldo guarda al futuro allargando gli orizzonti a nuovi mercati, oltre a quello tradizionale europeo anche il Medio Oriente, l’Asia e il nord Africa.

“Queste commesse con il Kazakistan ci permetteranno di coprire tutta la capacità produttiva dell’anno – sottolinea Fabbri – e questo ci allontana da strumenti come la cassa integrazione, che escludo, e mette in sicurezza l’azienda. Adesso che abbiamo caricato il 2024 vediamo commesse per il 2025, che sono già firmate, e siamo abbastanza fiduciosi perché ora inizieremo a lavorare per il 2026 e 2027 e abbiamo già clienti che verranno a firmare ordini per macchine molto grandi”.