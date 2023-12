Anpi Casassa: consegnato il ricavato della vendita delle Stelle di Natale all’Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma

Genova. Alessandra Bisogno, responsabile marketing dell’Anpi Casassa, insieme a due giovani calciatori della Leva 2011, Francesco Modesto e Andrés Biggi, si sono recati presso l’ospedale San Martino di Genova, dove hanno incontrato Liliana Freddi, Presidente di A.I.L. di Genova – Savona – Imperia ed anche numerosi volontari, medici ( nella foto la dottoressa Stefania Bregante (Ematologia, Pad. 6), infermieri, per consegnare tutto il ricavato (€ 4220,00) della vendita delle Stelle di Natale, all’Associazione Italiana Contro le Leucemie Linfomi e Mieloma, che si è svolta nello scorso fine settimana con tutti i tesserati, dirigenti , tecnici e ragazzi dell’Anpi Casassa, scesi in campo per questa importantissima iniziativa, davanti al punto vendita Basko di Via Molassana.

Massimiliano Mechetti, responsabile del settore giovanile, afferma: “Ogni anno è sempre una iniziativa molto emozionante per noi dirigenti e i nostri ragazzi, che attraverso il loro impegno ed entusiasmo ci permettono di portare avanti, con orgoglio, questo progetto, legando il gioco del calcio al sociale”