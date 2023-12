Influenza e covid, gli ospedali si preparano al picco natalizio: 100 medici in campo per tenere aperti gli ambulatori

Genova. In Liguria i casi di virus influenzali e parainfluenzali, covid compreso, hanno raggiunto il plateau dopo alcune settimane di affanno, ma ci si attende un nuovo picco tra Natale e Capodanno e ci si prepara ad agire per arginarlo.

A riassumere la situazione sanitaria attuale sono stati Regione e Alisa, che hanno presentato il piano di gestione dei pronto soccorso e degli ospedali durante le festività. Parola chiave, ottimizzazione: delle risorse disponibili in termini di personale, dei posti letto, dei tempi e delle distanze, con l’obiettivo di scaricare il più possibile i pronto soccorso, appunto, e indirizzare i casi meno complessi verso gli studi medici che resteranno aperti, a turno, per tutto il periodo delle feste natalizie.

Regione, Asl, ospedali e medici di famiglia hanno messo a punto un piano che prevede che ognuno dei 19 distretti liguri sia “coperto” da almeno un ambulatorio o studio medico – i cosiddetti “flu point” – a disposizione di tutta la cittadinanza, che resterà aperto per fornire assistenza e cure. A questo si aggiungono 115 posti letto riservati ai casi di virus influenzali e respiratori negli ospedali della regione.

In Asl 3, sino a domenica 7 gennaio 2024, alle aperture straordinarie di studi medici al sabato e festivi (a questo link tutte le informazioni) si aggiungono l’ambulatorio medico di prima accoglienza all’Ospedale Gallino, a Pontedecimo, accessibile direttamente dalle 8 alle 20, e il servizio di urgenza odontoiatrica nel Palazzo della Salute di Fiumara. La speranza è che queste misure siano sufficienti a far fronte all’atteso nuovo aumento di accessi al pronto soccorso e di ricoveri, inevitabile anche alla luce del numero ridotto di vaccinazioni anti influenza e anti covid somministrate quest’anno.

“L’incidenza dell’influenza è inferiore rispetto all’anno scorso, quando avevamo un alto numero di soggetti suscettibili dopo due anni di copertura pressoché totale – ha detto il direttore di Alisa, Filippo Ansaldi – Anche quest’anno, come lo scorso, è aumentata precocemente, ma non è stata così alta. Sul fronte covid, abbiamo avuto un lento e importante incremento di incidenza, a novembre e inizio dicembre, con 30-35 ricoveri al giorno negli ospedali liguri, ma da qualche giorno il numero è sceso e si attesta intorno ai 27 casi. Resta l’appello a vaccinarsi, soprattutto per quanto riguarda le fasce più fragili, i grandi anziani, i soggetti portatori di patologie e le donne in gravidanza. I numeri ci dicono che per quest’ultima categoria abbiamo solo 700 soggetti vaccinati, dovrebbero essere da indicazioni del Ministero almeno sette volte di più”.

A oggi sono 170.000 le dosi di vaccino anti influenzale somministrate su un obiettivo di 300-320mila dosi. Lo scorso anno erano state quasi 330.000. Per quanto riguarda il covid, invece, il contatore si è fermato a 50.000 dosi. Un appello, quello a vaccinarsi, arrivato anche dai medici di famiglia: “Siamo ancora ampiamente in tempo – ha sottolineato Andrea Stimamiglio, segretario regionale della Fimmg, la federazione dei medici di medicina generale – Un centinaio di medici di famiglia in tutta la regione ha aderito al piano, in qualche modo sacrificando ferie e festività: noi ci siamo, ma stiamo cercando di rendere concreto un progetto per fare in modo che questo sia l’ultimo anno in cui agiamo ‘in emergenza’, e che la copertura per distretto diventi strutturale dal prossimo anno”.

“Gli ospedali – aggiunge l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola – si sono dotati di un piano che prevede unità di crisi per affrontare la gestione del sovraffollamento, con aumento di posti letto, incremento di personale e rimodulazione dell’attività di elezione. Ricordiamo che gli studi dei medici di medicina generale a disposizione dei cittadini durante i giorni festivi sono aperti a tutti, non soltanto agli assistiti diretti dei medici che aderiscono. E costituiscono un’opportunità per quanti hanno bisogno di assistenza e cure tempestive per patologie lievi, senza avere quindi la necessità di recarsi nei pronto soccorso”.

L’idea è quindi quella di avere in ogni distretto o casa di comunità un punto in cui sia sempre presente un medico di famiglia disponibile, con un po’ di attrezzature, che vada incontro alle richieste della popolazione: “Alcuni miei pazienti nel fine settimana dell’Immacolata non sapevano dell’apertura straordinaria degli ambulatori e sono finiti in pronto soccorso – conclude Stimamiglio – L’accordo con la Regione è di rendere strutturale e noto a tutti questo servizio”.