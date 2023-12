Pioggia e freddo, sulla Liguria è allerta neve: le zone e le previsioni

Genova. Un’Immacolata all’insegna del maltempo e del freddo in Liguria, tanto da spingere la Protezione Civile regionale e Arpal a emettere un avviso di allerta gialla per neve a partire dalle 9 di venerdì 8 dicembre. Inizialmente era prevista sino alle 21, ma la chiusura è stata anticipata alle 19.

L’allerta gialla riguarda la zona D (versanti padani di ponente), la zona E (versanti padani di levante) e le zone interne di B, un avviso che conferma quanto già annunciato nei giorni scorsi, ovvero una generale ondata di maltempo che ha spinto anche ad anticipare i festeggiamenti per l’accensione dell’albero di Natale in piazza De Ferrari.

Per l’intera giornata di venerdì sono previste precipitazioni su tutta la regione, che assumeranno carattere nevoso fino a bassa quota sui versanti padani, mentre altrove risulteranno nevose mediamente oltre gli 800-1000 mt. Non si esclude qualche episodio di nevischio agli sbocchi vallivi tra Genova e Savona, con temperature in calo e freddo accentuato anche a causa dei forti venti.

Per la giornata di sabato 9 dicembre le condizioni meteo miglioreranno. Nella notte ancora venti tra moderati e forti settentrionali su A e B (40-50 km/h), in attenuazione dalla mattina. Nelle ore più fredde del giorno possibili gelate diffuse su D-E e su zone innevate di A-B. Disagio per freddo di notte e nelle prime ore del mattino su A-B.