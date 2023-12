Alessandro Grandoni è il nuovo responsabile tecnico del settore giovanile della Sestrese

La società verde stellata annuncia il suo arrivo, attraverso un comunicato stampa.

“La Sestrese Bor. 1919 è lieta di annunciare, con grande soddisfazione, di aver affidato al sig. Alessandro Grandoni la carica di responsabile tecnico del settore giovanile ((dalle Leve di ingresso degli Esordienti 2012 fino agli Allievi Under 17, per tutto il Polo Piccardo).

L’ex responsabile della Praese ricoprirà anche la carica di allenatore della leva 2009/Under 15″.

Di seguito il commento di Federico Fogli, Presidente Area Giovani.

“In questi anni abbiamo creato tantissimo sul ‘Polo Corderia’, con un Responsabile Tecnico e un Responsabile Organizzativo, lo stesso vogliamo proporre nel ‘Polo Piccardo’ per crescere ancora dalle leve Esordienti agli Allievi e preparare i nostri ragazzi al salto in Juniores e Prima Squadra. La figura di un professionista come Alessandro Grandoni riteniamo possa essere quella giusta per intraprendere una nuova fase di crescita, accompagnata dal restyling del nostro campo “Piccardo”.

Alessandro lavorerà a stretto contatto con il nostro Responsabile Organizzativo Calabrese, che sta facendo grandi cose. Ringraziamo Grandoni per la fiducia e siamo certi che potremo toglierci insieme grandi soddisfazioni”: