Al via la mostra “40 anni di Genoa illustrato: volti e goal in punta di matita” di Marco Paravidino

Genova. Venerdì 8 dicembre alle ore 13.00 inaugura al Museo del Genoa la mostra d’arte “40 anni di Genoa illustrato: volti e goal in punta di matita” del fumettista e appassionato tifoso Marco Paravidino. L’evento segna un momento significativo per la Fondazione Genoa, lieta di poter dare valore e spazio al lavoro di un artista locale e al mondo del calcio illustrato, da sempre punto di riferimento delle cronache sportive e molto amato dai tifosi.

Tra caricature dei protagonisti della storia del Genoa e fumetti che ripercorrono gli highlights delle partite del Grifone, Marco Paravidino esprime la sua innata capacità di raccontare attraverso il disegno.

L’artista, noto per la sua maestria nel mondo del fumetto, ha creato un corpus di opere che celebra non solo la sua passione per il Genoa, ma anche la sua abilità nel catturare l’essenza e la bellezza del calcio attraverso il suo particolare stile artistico. “Ho cominciato quasi per gioco a mostrare le mie opere sul mio canale Youtube – dice l’artista Marco Paravidino – oggi, inaugurare una mostra al Museo del Genoa è davvero un’emozione indescrivibile per me”.

La mostra resterà aperta fino al 30 aprile 2024.