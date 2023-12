Genova. Avvio complicato per il Winter Park di Genova, inaugurato oggi pomeriggio e destinato a rimanere per un mese nell’inedita location di Ponte Parodi. L’inaugurazione, prevista alle 15.00, è slittata di un’ora e mezza perché mancavano ancora i permessi per aprire l’area a norma di legge. Centinaia i ragazzi accalcati dietro le transenne, attratti dai 100 euro di buoni sconto riservati ai primi mille ad accedere. A tratti si sono surriscaldati gli animi. E dopo il taglio del nastro gli addetti alla sicurezza hanno faticato a contenere la ressa impaziente di entrare.

Da quanto si apprende, mancavano ancora alcuni requisiti sulle vie di fuga, su cui insistevano ancora diversi mezzi parcheggiati, e altre prescrizioni segnalate dai tecnici del Comune. Del resto lo sbarco dei baracconi nel grande vuoto urbano di Ponte Parodi dopo lo sfratto forzato da piazzale Kennedy (che diventerà un parco) non è stato cosa semplice fin dall’inizio: “Ci siamo interrogati molte volte sulla location, alla fine abbiamo trovato questo che forse era il luogo più impensato e difficile – ricorda l’assessore e vicesindaco Pietro Piciocchi -. È stato realizzato un piccolo miracolo. Sarà un luna park ancora più bello degli anni precedenti”.

“Genova dimostra che non vuole rinunciare al luna park che rende i nostri Natali molto speciali – aggiunge l’assessora al Commercio Paola Bordilli -. Siamo riusciti a mantenere numeri sopra l’anno scorso. Questo ha consentito, anche utilizzando l’area della Darsena, di poter recuperare le giostre più piccole che portano gioia e divertimento. Mantenere il luna park è importante per la città, per i giostrai e per tutti. Ora bisogna scoprire quest’area come genovesi e come visitatori, visto che siamo vicini al Museo Galata molto frequentato dai turisti”.

“È una location nuovissima di cui siamo molto contenti – commenta Mattia Gutris, portavoce dei giostrai -. Siamo a due passi dal Porto Antico, nel centro nevralgico di Genova. Abbiamo 120 attrazioni tra cui un Explorer che porta la gente a 360 gradi a testa in giù e un grande ritorno, la pista di go-kart. Abbiamo sempre lo scettro del parco divertimenti itinerante più grande d’Europa. Speriamo di sfondare le 280mila presenze dell’anno scorso“.

E il futuro? Quello a breve termine potrebbe essere ancora a Ponte Parodi: ” Può essere un’ipotesi, vogliamo che quest’area abbia un utilizzo continuativo per i cittadini anche dopo il luna park – risponde Piciocchi -. Per un po’ di tempo credo che si potrà ragionare ancora su quest’area”. Sullo sfondo però c’è l’idea di riportare gli storici baracconi alla Foce, magari sfruttando le aree del progetto Waterfront “esteso”, dal piazzale centrale del futuro parco di piazzale Kennedy agli spazi dell’ex Fiera ancora “in cerca d’autore”, come la tensostruttura.

Il Winter Park Genova è aperto a Ponte Parodi da venerdì 15 dicembre 2023 a domenica 14 gennaio 2024, dalle ore 15.00 alle 00.00 nei giorni feriali e dalle 10.30 alle 00.00 nei giorni festivi. Si accede unicamente dalla Darsena, a lato del museo Galata, ma è presente un varco di uscita anche sul lato di Hennebique. Si arriva comodamente in metropolitana o con le numerose linee bus che attraversano il centro. Per tutta la durata della manifestazione è in vigore l’ordinanza del Comune che vieta bottiglie e lattine, fuochi d’artificio e altro materiale esplodente e spray al peperoncino.