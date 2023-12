Aimé (Forza Italia): “Ripristinato il muro di salita Alla costa di Sant’Eusebio”

“Dopo innumerevoli segnalazioni della cittadinanza residente per una situazione grave e pregressa circa un muro di contenimento pericolante in più punti, in Salita alla Costa di Sant’Eusebio, in Val Bisagno, con conseguenti accumuli di detriti, alberi sradicati e massi che cadevano sulla strada e le case sottostanti; al termine di un lungo percorso fatto di sopralluoghi, verifiche, richieste e solleciti iniziato nell’aprile del 2020, sono davvero lieto di poter comunicare la fine dei lavori per il ripristino del muro”.

Lo dichiara il consigliere comunale Paolo Aimé (Forza Italia). “Ringrazio sentitamente l’Assessore Mauro Avvenente, l’Ing. Elisa Guaraglia e tutti gli altri collaboratori per aver accolto le mie richieste e portato alla conclusione la messa in sicurezza del muraglione in oggetto”.

“Ringrazio l’Area Tecnica e tutti i referenti del Municipio IV Media Val Bisagno per la preziosa collaborazione.”Ogni sforzo prodotto è stato compensato dalla soddisfazione dei residenti che finalmente possono vivere una parte del loro quartiere in sicurezza”, conclude.