Aep assume personale a Genova, l’azienda è in cerca di una risorsa per l’area Help Desk

Genova. Aep Ticketing solutions ha aperto una selezione per due nuove risorse da introdurre nella sua azienda. L’impresa, con sede principale a Signa (Fi) e le altre tre a Milano, Genova e Brescia, è in cerca di una persona da inserire all’interno dell’area Help Desk per la sua sede genovese e di un ingegnere DevOps per la sua sede fiorentina, cioè di una figura capace di introdurre processi, strumenti e metodologie che soddisfano le esigenze delle varie fasi relative al ciclo di sviluppo del software.

«Il candidato che stiamo cercando – precisa Claudia Fabiani, Human Resources Manager di Aep – andrà a svolgere mansioni come supportare l’area di sviluppo software, curare la fase di rilascio del software mediante opportuna padronanza del concetto di automazione, valutare la progettazione di una soluzione software mediante competenze su architetture a microservizi, supportare la definizione e il dimensionamento dei sistemi di progetto, sia che essi siano ospitati in cloud sia in modalità ibrida».

Sono considerati requisiti indispensabili per poter ricoprire la posizione aver conseguito laurea triennale in materie scientifiche, la conoscenza del software “Git”, possedere una buona conoscenza della lingua inglese, avere propensione al lavoro in team, capacità analitiche, di problem solving. Costituirà titolo preferenziale la conoscenza di strumenti di IT Automation, di un linguaggio Object Oriented e delle pratiche necessarie a garantire Business Continuity.

Claudia Fabiani

Per quanto riguarda la sede di Genova di Aep la ricerca è rivolta a una risorsa da inserire all’interno dell’area Help Desk, per cui vengono richiesti domicilio in zone limitrofe alla sede aziendale oltre alla disponibilità di un mezzo proprio.

«Siamo in cerca di una risorsa che andrà a svolgere mansioni come assistenza remota e supporto applicativo ai clienti utilizzando il portale di ticketing; la gestione della comunicazione con il cliente in merito a tempi e soluzioni delle richieste – prosegue Claudia Fabiani -. Sono considerati requisiti indispensabili per poter ricoprire la posizione aver conseguito un diploma tecnico o una laurea in materie informatiche o affini, avere una buona dimestichezza con i pacchetto Microsoft Office, una conoscenza di base dei sistemi operativi Windows e Unix, possedere una conoscenza di base della lingua inglese. Costituiranno requisiti preferenziali abilità comunicative e di condivisione delle informazioni, oltre alla predisposizione al lavoro in gruppo. Segnalo, infine, che abbiamo implementato la pagina “Lavora con noi” del nostro sito aziendale, come canale di recruiting».

Chi volesse lasciare la sua candidatura per le posizioni aperte o anche solo inoltrare ad Aep il proprio curriculum vitae come candidatura spontanea per le future selezioni può farlo sul sito www.aep-italia.it (sezione “Lavora con noi”).

AEP Ticketing Solutions, nata nel 1998, con oltre 600 clienti nel trasporto pubblico in tutto il mondo, dà lavoro, direttamente e indirettamente, a circa 170 persone. AEP progetta e produce sistemi e apparati per la bigliettazione elettronica per il trasporto pubblico locale e da dicembre 2021, pur mantenendo la gestione dello stesso gruppo di imprenditori che l’ha creata e fatta crescere, è parte del gruppo internazionale Modaxo. È un’impresa pioniera nella realizzazione di sistemi “cashless” a bordo dei mezzi e soluzioni che includono tutte le tipologie oggi all’avanguardia (carte e biglietti contactless, biglietti con Qr code, biglietti dematerializzati su smartphone, sistemi “Card centric” e “Account based”). In Italia sono già tante le città che usano i sistemi di bigliettazione elettronica di AEP, a partire da Milano (Atm), Bologna (Tper), Torino (Gtt) e molte altre realtà.