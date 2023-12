Addio al consigliere Sauro Manucci, bandiere a mezz’asta sul palazzo della Regione Liguria

Genova. Bandiere della Regione Liguria a mezz’asta oggi in memoria del consigliere regionale Sauro Manucci, esponente di Fratelli d’Italia, scomparso improvvisamente mercoledì sera dopo aver cenato insieme ai colleghi del centrodestra in un ristorante di Carignano. Oggi alle 15.00 i funerali nella cattedrale di Cristo Re alla Spezia.

“Un gesto simbolico, nel giorno dei funerali, con il quale vogliamo rendere omaggio ad un serio e impegnato uomo delle istituzioni che ci ha lasciati troppo presto – dichiara il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – Sauro rimarrà sempre nel cuore di tutti noi e soprattutto nel cuore dei cittadini spezzini, che certo ricorderanno il suo decennale servizio per il territorio attraverso l’impegno politico. La sua sobrietà, la sua saggezza e la sua disponibilità al dialogo esprimono il valore più profondo della politica, fatto di ascolto e volontà di lavorare per migliorare la propria comunità”.

Ieri Manucci è stato ricordato con grande commozione in Consiglio regionale, dove era il più anziano di tutta l’assemblea. Due mazzi di fiori sono stati deposti sul suo scranno: la consigliera di Fratelli d’Italia Veronica Russo, visibilmente provata dall’emozione, ha chiesto che rimanga vuoto per tutta la durata della legislatura, visto che i posti disponibili in aula sono più di quelli necessari.

Al posto del defunto Manucci dovrebbe subentrare la spezzina Barbara Ratti, prima dei non eletti nella circoscrizione dell’estremo Levante ligure nel 2020, che però nel frattempo è passata alla lista civica di Giovanni Toti. Per la riassegnazione del seggio però si attende ancora l’ufficialità.

Ieri sera anche il Consiglio comunale della Spezia, di cui Manucci faceva ancora parte, gli ha tributato fiori e applausi. Il presidente Salvatore Piscopo, dopo averne ricordato il percorso politico iniziato nel 1997 nella stessa aula, ha sottolineato come Manucci, con un passato da atleta, avesse riproposto in politica i valori della sportività, fatta di rispetto delle regole e dell’avversario, ma anche come fosse caratterizzato da profonda umanità e serietà, un esempio da seguire per tutti.