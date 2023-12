Accoglienza minori migranti, via i container da Rivarolo: “Vittoria di civiltà, ma aspettiamo chiarezza”

Genova. “Il cartello di divieto di sosta, posizionato in Via Cambiaso, rappresenta la “imminente certezza” che i container nel sotto strada saranno rimossi. Si tratta di una vittoria di civiltà, progresso, umanità, accoglienza e dignità, voluta con forza dai cittadini, dal neonato “Comitato Spontaneo Valtorbella e Dintorni” e dal Municipio V Valpolcevera contro i soprusi, la mancata trasparenza e arroganza”.

Con queste parole il Comitato Spontaneo Valtorbella e Dintorni commenta la notizia, appresa “dalla strada” della imminente rimozione dei tanto contestati container installati per l’accoglienza dei minori non accompagnati. Una funzione che però non è mai diventata cosa concreta per via della bufera politica scoppiata a seguito dei retroscena emersi per l’affidamento dell’area. Una polemica che però aveva seguito la aspre critiche di molte associazioni genovesi che consideravano questa soluzione come poco consona e “degna”.

“La dignità delle persone, in particolare se minori, deve essere tutelata e protetta – continua la nota stampa – Questo è stato lo spirito della nostra lotta, principi condivisi dall’intera comunità e dall’Arcivescovo Marco Tasca: “Mi ha colpito che molte persone abbiano reagito alla proposta, non tanto per la presenza dei profughi minori sul proprio territorio, quanto sulle modalità dell’accoglienza poco rispettosa”.

“I cittadini sono tuttavia in attesa che si faccia piena luce sulla triste vicenda dell’area di Via Cambiaso, per il metodo e il merito che hanno portato il Comune a scegliere, con altri soggetti, quell’angusto spazio – conclude – Nel contempo auspichiamo che le istituzioni competenti facciano tesoro di questa buia pagina visto e considerato che da troppe settimane esseri umani, come noi, continuano a vivere dentro le tende nel Ponente genovese.