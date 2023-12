Accensione degli alberi, concerti e presepi: le “tappe natalizie” da Genova a Sestri Levante

Genova. Giunta ormai l’Immacolata, in Liguria ci si prepara a dare il fischio d’inizio del periodo delle festività natalizie, e in molti Comuni il fine settimana lungo dell’8, 9 e 10 dicembre coinciderà con l’accensione di alberi, l’inaugurazione di presepi ed eventi dedicati.

Genova anticipa tutti con l’accensione dell’albero e il Christmas Show in piazza De Ferrari: inizialmente previsto per venerdì 8 dicembre, come da tradizione, il maltempo ha spinto a spostare i festeggiamenti a giovedì 7 dicembre. Anche Sori anticipa l’accensione al 7 dicembre (appuntamento alle 18 con frittelle, vin brulé e cioccolata calda offerta dagli alpini)

A mantenere l’Immacolata come giorno ufficiale per la partenza della maratona natalizia è invece Recco, che accenderà l’albero di piazza Nicoloso, arrivato anche lui da Ponte di Legno come quello genovese, alle 17 di venerdì, alla presenza del sindaco Carlo Gandolfo che darà il via ufficialmente alle festività natalizie facendo brillare le luci a bassissimo consumo energetico sistemate sull’abete. Come Recco, anche Camogli: l’albero di Natale in piazza Colombo sarà acceso alle 17:45, sfidando le previsioni.

Il Comune di Santa Margherita Ligure ha invece optato per un compromesso: la festa in piazza Vittorio Veneto, con canti dei bambini e merenda della Festa Primavera prevista per venerdì 8 dicembre, è stata rinviata a sabato 9 dicembre con le stesse modalità. L’accensione dell’albero di Natale è invece confermata per le 17:30 di venerdì, insieme con il concerto della Filarmonica Colombo all’auditorium Santa Margherita alle 15:30 e la successiva sfilata al Santa Claus Village, a patto che non piova.

Portofino, gioiello del Tigullio, accenderà invece l’albero il 9 dicembre con il coro delle “Piccole donne” di Sara Nastos. Il Comune di Bogliasco ha rimandato tutto a domenica 10 dicembre: mercatino in piazza organizzato da Pro Loco a partire dalle 9, alle 16:30 i canti del Sizohamba Gospel Choir per attendere l’accensione dell’albero di Natale, alle 17, e l’inaugurazione dell’ufficio postale del Polo Nord con la cassetta dove imbucare le lettere a Babbo Natale. A Sestri Levante si è invece giocato d’anticipo ulteriore, accendendo l’albero mercoledì.