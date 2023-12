A Pietro Adami e Simone Gorla il premio ‘Cronista 2023’ per il podcast su Luca Delfino

L’altro premio, in memoria del fondatore del Gruppo Cronisti Liguri Alfredo Provenzali, è stato assegnato alla collega Annamaria Coluccia, Secolo XIX, già vincitrice del premio cronista 2022. La giornalista, che segue da anni il Comune di Genova (prima per il Corriere Mercantile e ora per il Decimonono) ha svelato in esclusiva un retroscena del caso dei container destinati a un centro per minori stranieri a Rivarolo e sistemati in un’area risultata di proprietà di una collaboratrice di un’assessora comunale. Collaboratrice che in seguito all’articolo si è dimessa.