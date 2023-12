A Genova l’ultima tappa del viaggio di Thaisa sulle orme del nonno, brasiliano che aiutò a liberare l’Italia dal nazifascismo

Genova. Si chiude nel capoluogo ligure, al Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana, il viaggio di Thaisa, un tour della memoria compiuto da una giovane brasiliana italo-discendente Thaisa Bestetti sulle tracce del nonno Arlindo, venuto a combattere con l’esercito brasiliano durante la Seconda Guerra Mondiale per la liberazione del nostro Paese.

Basandosi sul diario e sulle cartoline che furono spedite dalle oltre 70 città italiane visitate dal nonno, Thaisa effettuerà nuovamente, dal 3 al 12 gennaio 2024, in collaborazione con il Mei lo stesso percorso dell’avo tra centro e nord Italia, alla ricerca delle informazioni mancanti per ricostruire la storia della sua famiglia. Il tour di Thaisa toccherà molteplici località italiane, tra cui Pisa, Riola, Bologna, Sassuolo, Reggio Emilia, Parma, Borgonovo Val Tidone, Alessandria, Rapallo e, appunto, Genova. In queste città Thaisa incontrerà i discendenti di coloro che ospitarono Arlindo negli anni della guerra e consegnerà ai sindaci copia delle cartoline inviate dal nonno in quegli anni.

Ultima tappa di questo affascinante tour della memoria sarà, quindi, il 12 gennaio 2024 a Genova, con la visita al Mei, che ha patrocinato il progetto nato da un’idea originale di Romina Deprati e coordinato da Andrea Pedemonte, in collaborazione con Unpli, Migrer, Associazione di amicizia Italia- Brasile, e Anci Regionali. La vettura del viaggio è stata messa a disposizione da “I progetti del cuore” Società Benefit.

“È il primo evento che il Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana realizzerà nell’anno del turismo delle radici – spiega Paolo Masini, presidente della Fondazione Mei – Un viaggio emozionante che, più di altri, disegna un’umanità che travalica i confini spazio-temporali riportando alla luce anche un aspetto della guerra di liberazione poco conosciuto attraverso una documentazione unica. Siamo felici di inaugurare questo importante anno con Thaisa e la storia della sua famiglia. Sarà un nuovo importante tassello di quella grande narrazione popolare e collettiva dell’Italia migrante che, come Mei, stiamo costruendo”.

Nipote di italiani, cresciuta con i racconti sulla storia dell’emigrazione della sua famiglia in Brasile e da sempre interessata all’argomento, durante una vacanza nella Settimana Santa del 2005, Thaisa ha deciso di cercare la famiglia italiana con cui aveva perso i contatti. I bisnonni, infatti, originari della Lombardia e arrivati a fine Ottocento su navi diverse, a una settimana di distanza l’uno dall’altra, si sono conosciuti in Brasile. Durante la Seconda Guerra Mondiale il figlio Arlindo, tenente dell’esercito brasiliano, fu poi inviato con la FEB Força Expedicionária Brasileira a liberare l’Italia dal fascismo con l’esercito alleato e, al termine del conflitto, decise di andare a cercare la famiglia di suo padre, scrivendo un diario di guerra da cui fu poi tratto un libro/ricordo per la famiglia e spedendo diverse cartoline che descrivevano la storia del nostro paese in quegli anni.

Thaisa Bestetti è nata a Jundiaí, nello Stato di San Paolo, una città con oltre il 75% della popolazione discendente da immigrati italiani, una delle più grandi colonie del Brasile. Amante dello sport e laureata in Turismo, ha provato a lavorare in diversi settori, ma ha preferito concentrare la sua carriera sull’intrattenimento sportivo. Ha vissuto otto anni a Barcellona quando, una Pasqua, ha deciso di risalire alle sue radici in Italia, seguendo le orme del nonno che nel 1945 aveva combattuto con gli Alleati contro il fascismo.

A Barcellona ha lavorato nel marketing per l’FC Barcelona, ma quando il Brasile è stato scelto per ospitare la Coppa del Mondo FIFA 2014, ha deciso di tornare in patria.

Nel 2014 ha lavorato per il Comitato organizzativo della Coppa del Mondo e poi per la Federcalcio Paulista, la più grande federazione dopo la CBF, dove ha potuto partecipare a incontri ed eventi internazionali organizzati dalla CONMEBOL e dalla FIFA, come la Coppa del Mondo 2018 in Russia.

Oggi, a 43 anni, lavora in un’agenzia di marketing sportivo direttamente con la Fondazione Real Madrid, espandendo le scuole calcio in tutto il Brasile.