A Cornigliano inaugurato di Villaggio di Babbo Natale di villa Bombrini: ecco il programma fino al 23 dicembre

Genova. Inaugurato questa mattina nella location di villa Bombrini a Cornigliano il villaggio di Babbo Natale. Taglio del nastro rinviato di un giorno a causa del maltempo alla presenza dell’assessore comunale al Commercio Paola Bordilli.

Anche quest’anno a gestire l’allestimento e l’organizzazione sarà l’associazione Fuori Scena, per cui il Comune ha affidato il servizio del valore di circa 25mila euro. All’evento concorrono però varie realtà, a partire dalla Pro Loco Cornigliano Ligure, con il sostegno dell’assessorato alle Pro Loco e Tradizioni Cittadine del Comune di Genova, fino a Società Per Cornigliano.

L’atmosfera natalizia è creata con casette in legno e decori in stile. Oltre ai laboratori per le scuole non manca lo spazio per le associazioni. E naturalmente è presente la casa di Santa Claus dove i bambini possono lasciare le loro letterine. Ogni giorno, fino al 23 dicembre, si svolgeranno iniziative ed eventi. Lo scorso anno il Villaggio di Babbo Natale ha raggiunto quota 9000 visitatori.

Ecco il programma completo

9 DICEMBRE

H 10.00 Inaugurazione del villaggio con la Filarmonica di Cornigliano e personalità

H 10.00 Interviste dell’Elfo Alfo

H 11.00 Laboratorio A. Volta

H 10.30 – 11.30 Laboratorio Falegnameria

H 12.00 Teatrino Marionette

H 14.00-18.30 Laboratorio A. Volta

H 15.00 -18.00 Slitta di Babbo Natale

H 15.00 Interviste dell’Elfo Alfo

H 16.15 Teatrino Marionette

H 18.30 Chiusura Villaggio

10 DICEMBRE

H 10.00 Apertura Villaggio

H 10.00 Laboratorio A. Volta

H 10.00 – 11.30 Laboratorio Falegnameria

H 10.00 Interviste dell’Elfo Alfo

H 10.30 – Arrivo Babbi Bikers

H 12.00 Teatrino Marionette

H 14.00-18.30 Laboratorio A. Volta

H 15.00 – 17.00 Laboratorio addobbi natalizi a cura di “tRiciclo – Bimbi a basso impatto”

H 15.00 Interviste dell’Elfo Alfo

H 16.15 Teatrino Marionette

H 17.00 Trenino Pippo per il Villaggio con partenza da Piazza Rizzolio*

H 18.30 Chiusura Villaggio.

12 DICEMBRE

H 10.00 Apertura Villaggio

H 10.00 – 12.00 Il Villaggio sarà aperto solo per le scuole (gradita prenotazione)

13 DICEMBRE

H 10.00 Apertura Villaggio

H 10.00 – 12.00 Il Villaggio sarà aperto solo per le scuole (gradita prenotazione)

14 DICEMBRE

H 10.00 Apertura Villaggio

H 10.00 – 12.00 Il Villaggio sarà aperto solo per le scuole (gradita prenotazione)

H 17.00 – 19.00 In sala Solimena tavola rotonda AMIU su ambiente.

15 DICEMBRE

H 10.00 Apertura Villaggio

H 14.00-18.30 Laboratorio Scuola A. Volta

H 18.30 Chiusura Villaggio

16 DICEMBRE

H 10.00 Apertura Villaggio

H 10.00-14.00 Laboratorio Scuola Volta

H 10.00 – 12.00 Laboratorio “tRiciclo – Bimbi a basso impatto”

H 16.00 Gazebo esterno evento Croce Bianca su pronto intervento su ostruzione vie respiratorie

H 18.30 Chiusura giornata

Interni villa evento “EXHIBRICKS CRISTMAS” ( mostra LEGO)

17 DICEMBRE

H 10.00 Apertura Villaggio

H 10.00 – 12.00 Laboratorio “tRiciclo – Bimbi a basso impatto”

H 10.00-14.00 Laboratorio Scuola Volta

H 18.30 Chiusura Villaggio

Interni villa evento “EXHIBRICKS CRISTMAS” (mostra LEGO)

21 DICEMBRE

H 10.00 Apertura Villaggio

H 17.00 – 19.00 In sala Solimena sfilata abiti ecosostenibili

H 16.45 Trenino Pippo per il Villaggio con partenza da Piazza Rizzolio*

H 18.30 Chiusura Villaggio

22 DICEMBRE

H 10.00 Apertura Villaggio

H 16.45 Trenino Pippo per il Villaggio con partenza da Piazza Rizzolio*

H 18.30 Chiusura Villaggio

23 DICEMBRE

H 10.00 Apertura Villaggio

H 17.00 Ilaria l’acrobata dell’aria

H 18.30 Chiusura Villaggio