Zoagli, la mareggiata trascina via i pezzi della mega scacchiera: l’appello della proloco

Zoagli. Prosegue la conta dei danni causati dalla mareggiata che ha flagellato le coste liguri tra venerdì e domenica. Nei giorni in cui la Regione si prepara a chiedere lo stato di emergenza, e in cui i titolari di stabilimenti balneari e ristoranti sul mare fanno i conti con la devastazione provocata dalle onde, arrivano anche segnalazioni di problemi fortunatamente meno complessi, ma comunque sentiti.

È il caso della Proloco di Zoagli, che ha lanciato un appello per ritrovare i pezzi degli scacchi che compongono la scacchiera a pavimento sistemata in piazza XXVII Dicembre: “La mareggiata ha sfondato la porta del magazzino dove erano ricoverati i nostri mega- scacchi – spiegano gli operatori della Proloco – Se per caso nei prossimi giorni doveste vedere qualche regina, alfiere o pedina che sia, abbandonato sulla spiaggia – Rapallo, Santa, Chiavari o Lavagna ma potrebbero essere ovunque – segnalatecelo che la verremo a prendere”.

Il Comune di Zoagli, intanto, ha fornito un primo bilancio dei danni, che si sono concentrati principalmente sui due tratti delle passeggiate a mare: “A parte gli attesi danni alle ringhiere, purtroppo è stato riscontrato il cedimento del pontino di collegamento tra la spiaggia del Duca e l’Arenella, mentre i tratti ricostruiti nelle recenti operazioni sembrano aver retto adeguatamente alla forte mareggiata – ha fatto sapere il sindaco – A scopo precauzionale, ho disposto la chiusura in maniera stabile delle passeggiate immediatamente oltre i tratti iniziali. Raccomando la massima attenzione e rispetto dei divieti di accesso per non creare situazioni di pericolo”.