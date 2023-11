Vola giù da una scarpata con il “quad”, motociclista soccorso sulle colline di Borzoli

Genova. Intervento di vigili del fuoco e soccorso alpino, stamani, intorno alle 10.30 per un motociclista caduto giù da una scarpata in via Rivassa, a Borzoli, nel ponente cittadino.

L’uomo era in sella a un quad, una sorta di quadriciclo, quando per motivi ancora da chiarire è volato giù dalla strada per circa 10 metri.

Il motociclista ha riportato diverse ferite e un trauma cranico ma secondo le prime informazioni non rischia di morire. E gli andata bene, perché il quad è caduto ben più in basso, nelle sterpaglie.

Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118 con automedica e pubbliche assistenze, oltre all’elisoccorso vista la zona impervia dove è caduto.