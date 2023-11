Violenza sulle donne, Flc Cgil: “La prevenzione del femminicidio si costruisca tra i banchi”

Liguria. Nella giornata di oggi nelle scuole si è osservato un minuto di silenzio in memoria e di tutte le donne vittime di violenza.

Per la Flc Cgil è indispensabile il rispetto e il riconoscimento ma le condizioni in cui versano oggi le donne, sia nel lavoro sia nelle società non facilitano questo processo ed è necessaria una vera e propria rivoluzione culturale che abbia al centro il valore e il rispetto delle persone. Considerata di vitale importanza l’istruzione e la formazione a partire dalle nuove generazioni.

“È tra i banchi − dice Elena Bruzzese, segretaria generale Flc Cgil Genova − che bisogna costruire la prevenzione al fenomeno del femminicidio, del bullismo e dell’omofobia, cercando di demolire gli stereotipi e i modelli negativi dominanti nella società e nei media. La scuola è un grande strumento che si ha per agire sulla formazione dei giovani ed è sulla scuola che bisogna investire: abbiamo bisogno di una scuola che sia messa in condizione di assumere la regia degli interventi educativi sui diversi territori, di costruire rete e patti educativi, una scuola che sappia essere realmente inclusiva, un luogo dove convivono solidarietà, accoglienza, rispetto, ascolto e valorizzazione delle diversità. È per questo che è inaccettabile la scelta del governo di affidarsi al professore Amadori in qualità di esperto per l’educazione affettiva nelle scuole viste le sue dichiarazioni sulla “cattiveria” femminile. E poi bisogna dare alle donne l’opportunità di essere autonome, di potersi mantenere con un lavoro dignitoso affinchè si possano realizzare individualmente e se necessario affrancarsi da situazioni di violenza o soprusi. Da sempre la Cgil chiede che si realizzino condizioni per un lavoro di qualità: il lavoro è stato al centro dello sciopero della scuola di venerdì scorso e lo sarà ancora nello sciopero nazionale di venerdì 24 proclamato da Cgil e Uil”.