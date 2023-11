Violenta e picchia la compagna incinta: “Non voglio un altro figlio”, 25enne arrestato dai carabinieri

Genova. I carabinieri del nucleo Radiomobile di Genova hanno arrestato un ragazzo di 25 anni, cittadino ecuadoriano, per maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e lesioni commesse in danno della propria convivente.

Il 25enne, ubriaco, ha minacciato e aggredito la convivente, coetanea, al secondo mese di gravidanza e con già un figlio di tre anni, costringendola ad avere rapporti sessuali. Al netto rifiuto della ragazza, il compagno l’ha presa a pugni e schiaffi e l’ha scaraventata a terra, afferrata violentemente e insultata perché non voleva quel secondo figlio in arrivo, hanno raccontato i carabinieri.

La vittima è riuscita a difendere il bimbo che porta in grembo rannicchiandosi e divincolandosi, poi si è nascosta in bagno e, pur rischiando di svenire, ha trovato la forza di chiamare il 112.

I carabinieri sono arrivati in fretta, hanno trovato la donna in lacrime sull’uscio di casa mentre il compagno si era messo a dormire come se nulla fosse accaduto.

I militari hanno raccolto quindi le dichiarazioni della vittima che raccontava l’orrore subìto, in quella e altre occasione. D’altronde la ragazza aveva già denunciato il compagno ma che questa volta aveva temuto seriamente per la propria vita e quella del bambino.

Il 25enne è stato arrestato dai carabinieri e portato in carcere a Pontedecimo, nella sezione riservata ai sex offenders, a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.

La ragazza è stata visitata presso al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi dove le sono stati riscontrati vari traumi. Nessuna conseguenza per la gravidanza.