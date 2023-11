Genova. La Liguria non ha ancora cominciato a contare i danni alle strutture travolte dalla mareggiata di ieri che una nuova perturbazione si avvicina alla Liguria e tra stasera e domattina potrebbe creare nuovi problemi.

La nuova perturbazione che interesserà particolarmente il Centro e il Levante della regione tra il tardo pomeriggio di oggi, sabato 4 novembre, e la mattinata di domani, domenica 5 novembre. Si attendono piogge diffuse e persistenti, soprattutto sul Levante, con linee temporalesche localmente forti ma non stazionarie. Per questo Arpal ha emanato una nuova allerta meteo che sarà arancione per il levante ligure, con i territori di Tigullio e Spezzino dalle 18, mentre per Genova, al momento, l’allerta sarà gialla e partirà alla stessa ora.

“Considerato l’attuale elevato grado di saturazione del terreno e i livelli idrometrici tuttora superiori ai valori ordinari in particolare sui maggiori corsi d’acqua del Levante – conferma Arpal – sono attese nuove rilevanti risposte idrologiche con allagamenti delle zone perifluviali e golenali, che potranno proseguire anche nella giornata di domenica”.

Per la giornata di sabato si prevede ancora mare agitato con mareggiate su Levante per onda lunga di libeccio. Venti meridionali in rinforzo a burrasca con raffiche fino a 70-80 km/h lungo la costa e oltre 100/120 km/h sui rilievi la sera.

Secondo i meteorologi di Limet il rischio di mareggiate e forti venti sul golfo ligure per tutto il fine settimana. In particolare per il pomeriggio di oggi si prevedono “forti venti di libeccio specie nel pomeriggio e in serata con mareggiata nuovamente intensa sui lidi del levante e al largo. Possibili rovesci intensi tra la sera e la notte nelle aree interne del levante dove aumenterà nuovamente il rischio di frane e smottamenti.