Genova. Oltre alla pioggia un forte vento sta interessando Genova in queste ore. Le raffiche stanno dando del filo da torcere a vigili del fuoco e polizia locale per calcinacci e alberi caduti.

Dalle 14 circa è stata chiusa via Linneo, sulle alture di Rivarolo, per via di calcinacci staccatisi da un edificio all’altezza del civico 350.

Chiusa dal primo pomeriggio anche via Pedemonte, a Sampierdarena, a causa di un albero caduto.