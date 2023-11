Vela, Invernale Golfo del Tigullio: partono forte To Be, Sease e Jeniale

Lavagna. Partenza con il botto per il 48° Campionato Invernale Golfo del Tigullio. Tre prove per il weekend d’apertura della prima manche della rassegna velica d’altura a cura del Comitato Circoli Velici Tigullio.

Scirocco molto regolare per due regate molto tecniche sabato, tramontana senza salti di intensità oggi. “Siamo davvero soddisfatti per questo felice avvio favorito anche delle condizioni meteorologiche – sorride l’organizzatore Franco Noceti – In acqua, tutti gli equipaggi si sono affrontati senza risparmiarsi, esprimendo ottimi valori nell’ambito di confronti all’insegna del massimo equilibrio”.

Nella classe ORC A-B prima e terza prova vinte da To Be, l’Italia 11.98 di Stefano Rusconi (Yacht Club Italiano), rispettivamente davanti con Capitani Coraggiosi 3, l’X 41 di Felcini e Santoro (Yacht Club Chiavari), e Chestress 3, il J122 di Giancarlo Ghislanzoni (YCI), ad alternarsi in seconda e terza posizione. La seconda regata premia Capitani Coraggiosi 3 davanti a Chestress3 e To Be. La classifica generale vede momentaneamente davanti Rusconi con un punto di margine su Felcini-Santoro a loro volta in stretto vantaggio su Ghislanzoni.

Nella classe ORC C-D la prima prova va a Gilles, il Melges 24 di Marcello Caldonazzo Arvedi (YCI), davanti a Melgina, il Melges 24 di Paolo Brescia (YCI), e a Sease, il Farr 30 di Giacomo Loro Piana (Yacht Club Costa Smeralda). Nel segno di Sease le successive due sfide, prima davanti a Imxetinente di Adelio Frixione (YCI) e a Gilles, e poi su Gilles e Melgina. Nella classifica generale Loro Piana precede Caldonazzo Arvedi di una lunghezza e Brescia di 4.

Netta supremazia nella Libera-J80 per Jeniale! Eurosystem. L’imbarcazione di Massimo Rama (LNI Sestri Levante) colleziona ben tre successi precedendo nella classifica generale Padawan di Donald Heart (LNI Sestri Ponente) e Celestina 3 di Francesco Campodonico (LNI Chiavari), entrambi protagonisti con un secondo, un terzo e un quarto posto.

I prossimi confronti nelle acque del Golfo del Tigullio, per il secondo week end della prima manche, saranno sabato 25 e domenica 26 novembre. Si chiuderà sabato 16 e domenica 17 dicembre 2023 (giornata di premiazione). Seconda manche nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 gennaio, sabato 3 e domenica 4 febbraio, sabato 17 e domenica 18 febbraio 2024 (giornata di premiazione). La data di chiusura delle iscrizioni per la seconda manche è venerdì 19 gennaio 2024.