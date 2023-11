Valletta Rio San Pietro, presto al via i lavori: un milione di euro per sistemare 12 ettari di parco

Genova. È il più grande parco della città. Valletta Rio San Pietro. Da Cornigliano sale fino a Coronata e dalla cima si può ammirare tutta Genova. Buona parte del parco è boschivo, ma nella parte più bassa, dove sorgeva la fabbrica Dufour, ora è attrezzato per ospitare aree ludico sportive. C’è anche un’arena per gli spettacoli dove prima si trovava la peschiera di villa Doria Dufour. Nella parte più a nord non mancavano orti urbani, che però oggi si trovano in stato di abbandono.

“Purtroppo, tranne piccole porzioni riqualificate, e vissute Valletta Rio San Pietro è chiusa” commenta così il consigliere comunale Valeriano Vacalebre di Fratelli d’Italia. Martedì scorso, il consigliere, proprio in aula rossa, ha chiesto all’amministrazione i programmi e la sorte del parco.

Un richiamo per fare il punto della situazione dopo che aveva già posto domande in merito nel passato. “È un grande polmone verde tra ponente e levante. Deve essere riaperto e restituito a tutti i cittadini che ne hanno sempre beneficiato” puntualizza Vacalebre che continua: “Era un punto di ritrovo per tanti giovani e persone che volevano fare una passeggiata immersi nel verde pur essendo in città. Era frequentata anche da tanti bambini ed era uno spazio ottimale per fare attività sportiva”.

In aula, l’assessore ai Lavori pubblici Mauro Avvenente ha risposto ai tanti quesiti posti dal consigliere Vacalebre. “Certamente il costo dei lavori di manutenzione sono altissimi, ma entro l’estate ci si auspica che inizino”, dice Vacalebre.

Alla domanda sul perché l’attesa è così lunga Avvenente ha risposto che ci sono dei tempi tecnici, oltre alla gara d’appalto e altre burocrazie importanti.

“Del resto, ripristinare Valletta Rio San Pietro costerà più di un milione di euro, e quindi le procedure per intervenire sono più lunghe, ma l’attesa porterà solo il parco ai cittadini. Ringrazio l’assessore e l’amministrazione che hanno posto interesse, volontà e lavoro per questo grande spazio verde che è da risanare e rivalutare tutto. Oggi, finalmente, potrò dare una risposta a tutti coloro che mi chiedono, e nel tempo mi hanno chiesto, la sorte della valletta Rio San Pietro”.