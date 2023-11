Val Fontanabuona, donna scivola mentre cerca castagne e si rompe una tibia

San Colombano Certenoli. Intervento questa mattina per una donna di 51 anni che mentre camminava in cerca di castagne a Romaggi in Fontanabuona è scivolata procurandosi una frattura alla tibia sinistra.

Sul posto soccorso alpino e speleologico della Liguria con i vigili del fuoco e la Croce Verde di Carasco.

Una volta immobilizzata è stata caricata su barella Kong, trasferita sulla strada con manovre di corda e caricata sull’ambulanza.

È stata portata al pronto soccorso di Lavagna in codice verde.