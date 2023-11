Val D’Aveto, Ghio e Garibaldi (PD): “Statale 586 interrotta, un tavolo tra Ministero delle Infrastrutture e Regione per monitoraggio e interventi”

Genova. “La chiusura temporanea della strada statale 586 in Val D’Aveto sta generando numerosi disagi, dall’isolamento dei residenti ai pesanti danni economici agli esercizi commerciali. Bisogna intervenire al più presto per limitare nel tempo questo isolamento che sta mettendo a repentaglio l’economia territoriale e la coesione sociale della zona. Le abbondanti piogge di questi giorni hanno causato gravi danni alla SS 586 e peggiorato piccoli smottamenti costringendo a interrompere la circolazione e creando forti criticità a Borzonasca, Rezzoaglio, ma anche intorno a Mezzanego, Santo Stefano d’Aveto e Carasco. Il Ministro delle Infrastrutture si attivi con ANAS per impostare un accurato monitoraggio dei rischi franosi sulla SS 586 e pianifichi una manutenzione straordinaria dell’asse stradale finalizzato in primo luogo alla prevenzione del dissesto idrogeologico”. lo chiede la deputata e vicecapogruppo PD alla Camera Valentina Ghio che ha presentato un’interrogazione alla Camera al Ministro Salvini

“La Statale rappresenta un collegamento interregionale fondamentale per i Comuni della Val D’Aveto e deve essere al più presto ripristinata e messa in sicurezza per permettere il ritorno alla normalità della circolazione e dei collegamenti. Accanto a questo servono interventi programmati. Per questo chiediamo che Regione Liguria svolga una funzione con Anas e il Ministero per verificare sia il piano degli interventi, a partire dal ripristino, sia le misure future di miglioramento e potenziamento della viabilità, coinvolgendo i Comuni interessati. Su questo tema presenterò in Consiglio Regionale un ordine del giorno per sensibilizzare la Giunta a svolgere questo compito necessario per sostenere la viabilità della Val d’Aveto”, afferma il capogruppo del Partito Democratico in Regione Liguria Luca Garibaldi.