Una nuova cucina mobile per Anpas Liguria, sarà utile nelle emergenze di protezione civile

Genova. Il Comitato Regionale Liguria dell’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze ha inaugurato oggi 18 novembre una nuova cucina da campo destinata alle emergenze di protezione civile.

La cerimonia si è svolta presso la sede Anpas e ha visto la partecipazione di molti volontari delle pubbliche assistenze provenienti da tutta la Liguria.

Presente anche il responsabile nazionale di protezione civile Anpas Alessandro Benini, il vicepresidente del Consiglio Regionale della Liguria Armando Sanna, per la Diocesi di Genova Monsignor Andrea Parodi, Vicario Episcopale, che ha effettuato secondo tradizione la benedizione del mezzo, oltre ovviamente ai rappresentanti della Fondazione “Una mano per gli altri” che hanno finanziato in toto il progetto.

“La cucina da campo – dice Nucci, presidente Anpas Liguria – è uno strumento essenziale quando si verificano delle emergenze di protezione civile: deve essere subito pronta ad arrivare a destinazione insieme ai primi soccorsi. Oltre, infatti, a servire da supporto per le forze in campo, è fondamentale per ridare un senso di calore e di dignità alle persone che si trovano in difficoltà a causa dell’emergenza. Persone che magari hanno perso la casa e i loro beni e trovano in un pasto caldo e all’accoglienza che sanno portare i volontari Anpas un momento di conforto e sostegno”.

“La nostra fondazione – dichiara Giuseppe Cannici, presidente della fondazione “Una mano per gli altri” – ha lo scopo di aiutare chi aiuta. Chi meglio di Anpas rappresenta questa nostra finalità? Attraverso le pubbliche assistenze porta il loro sostegno tutti i giorni a chi ha bisogno: aiutare Anpas vuol dire di riflesso moltiplicare l’aiuto a tutti i cittadini”.

“Un grazie da parte della Regione Liguria ai volontari Anpas per l’impegno che mettono quotidianamente, “sempre accanto” alle persone e “con cura”, citando gli hashtag che li accompagnano – le parole di Armando Sanna, vicepresidente del consiglio regionale – questo impegno deve essere sempre supportato dalle Istituzione. Un grazie anche alla Fondazione perché ha permesso la realizzazione di questo grande progetto”.

La cucina ha una capacità di preparare fino a 250 pasti all’ora, è dotata di tutte le strumentazioni per essere totalmente indipendente ed è montata su carrello in modo da essere sempre pronta alla partenza qualora ce ne fosse bisogno.

Formalmente inaugurata, la struttura è stata messa da subito in funzione grazie al lavoro dei volontari Anpas che hanno preparato un piatto “celebrativo” di trofiette al pesto, come simbolo del legame tra il nostro operato e il territorio.