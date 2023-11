Una croce al posto del pino tagliato. Il flash mob degli ambientalisti: “Abbiamo 1300 alberi in meno”

Genova. “Oggi sarebbe la festa dell’albero ma noi purtroppo celebriamo l’ennesimo funerale. Da quando questa amministrazione è al governo della città il saldo alberi piantati contro quelli tagliati è di meno 1300 alberi. Abbiamo 1.300 alberi in meno e abbiamo 1300 ragioni in più per temere di ammalarci”. Queste le parole che hanno accompagnato la protesta andata in scena questa mattina a Castelletto, nei pressi dell’aiuola dove recentemente è stato tagliato da Aster uno dei caratteristici pini marittimi, scatenando una ondata di indignazione sui social e non solo.

Protagonisti gli attivisti di Italia Nostra e del Circolo Nuova Ecologia Genova, che sul luogo del misfatto hanno piantato una simbolica croce di legno: “Questa amministrazione è tutta tesa sistematicamente l’abbattimento del Verde, alla sua non cura e a favorire in ogni modo la cementificazione in tutta la città – si legge nel volantino che ha accompagnato il flash mob – Un caso emblematico è quello di Vesima, zona da centinaia d’anni ortofrutticola che con la varietà urbanistica proposta è fatta votare da questa amministrazione è stata dichiarata edificabile per la gioia delle casette vista mare dei milanesi”.

“Ci sono poi continui abbattimenti nel Ponente il finto viene alberato a Cornigliano la strada mare piena di residuati bellici di alberi seccati dal sole mai annaffiati gli alberi di Certosa abbattuti per far passare la ferrovia contro il volere degli abitanti, quella misera radura della memoria con quattro alberi malmessi, immersi in un mare di cemento in attesa del bellissimo parco sul Polcevera del super architetto di turno”

“La strategia è quella di tagliare, tagliare e risparmiare con alberi piccoli perché non costano tanto per la manutenzione, e mettendo a dimora un albero più lontano dall’altro – conclude Andrea Agostini, tra i promotori dell’iniziativa Siamo stufi di sgolarci di combattere questa battaglia nell’indifferenza dell’amministrazione. Come dicono ripetutamente hanno vinto le elezioni quindi fanno le cose come la gente vuole che siano fatte infatti li avrebbero votati ebbene noi non crediamo che questo sia il modo corretto di intendere la democrazia e di auto convincersi di aver sempre ragione anche quando si ha torto marcio”