Un ligure su due ha disturbi alle gengive ma solo il 3% si cura: al via a Genova un corso per i dentisti

Genova. Prendersi cura delle gengive per salvare il sorriso: per metterle in atto questo messaggio e diffonderlo in maniera capillare, prosegue a Genova il corso del progetto di formazione ‘Gengive sane per salvare il sorriso‘ promosso da SIdP (Società italiana di parodontologia e implantologia) e ideato da Nicola Marco Sforza della società e da CAO-FNOMCEO (commissione albo odontoiatri della Federazione nazionale degli ordini dei medici, chirurghi e odontoiatri), seconda tappa di una serie di incontri che toccheranno oltre 35 città in tutta Italia nell’arco del prossimo anno.

L’obiettivo è guidare il professionista nel trattamento della parodontite fin dagli stadi iniziali, alla luce delle evidenze scientifiche più recenti, affinché l’infiammazione gengivale, che può essere trattata con successo, non comporti conseguenze come la parodontite grave, fino alla perdita dei denti. Il progetto sarà anche l’occasione per diffondere maggiore consapevolezza nella popolazione sull’importanza della prevenzione, della diagnosi e del trattamento della malattia parodontale.

“Oggi in Liguria, a fronte di circa mezzo milione di adulti con gengive infiammate, solo il 17% dichiara di aver ricevuto una diagnosi e appena il 3% dichiara di essersi sottoposto a terapia parodontale – osserva Maurizio Tonetti, presidente della SIdP e coordinatore della Commissione SIdP-CAO dedicata al progetto – In questo modo il rischio che le gengive infiammate si aggravino fino alla parodontite grave è concreto: si stima che siano oltre 50.000 i liguri con parodontite grave, causa principale della perdita dei denti, oltre che di un terzo delle protesi fisse e del 40% delle protesi mobili. Solo un paziente su 4 conosce le vere conseguenze della parodontite grave, che può essere scongiurata intercettando precocemente l’infiammazione gengivale e trattandola per lo più in maniera non chirurgica, come indicato dalle Linee Guida. Se una parodontite negli stati più iniziali – sottolinea Tonetti – viene trattata in maniera corretta si riduce molto la probabilità di perdere uno o più denti nell’arco di dieci anni, se invece l’odontoiatra non interviene al meglio, il rischio di perdere denti in dieci anni quintuplica. Per questo è importante diffondere il più possibile le Linee Guida a tutti i dentisti e igienisti italiani, peraltro mediamente molto preparati, in modo da facilitare l’uso di adeguati strumenti preventivi e terapeutici, a secondo della gravità della malattia, in base alle più recenti evidenze scientifiche”.

Il progetto ha lo scopo di migliorare la qualità e la sicurezza delle cure aiutando il dentista e l’igienista a personalizzare il trattamento sulla base della gravità e dell’aggressività della parodontite; inoltre, sarà anche l’occasione per creare consapevolezza fra i cittadini e, per esempio, informarli sull’ampia diffusione della parodontite e sulle possibilità di trattarla con successo, oltre che sull’importanza di prevenire e gestire i fattori e i comportamenti a rischio, come ad esempio il diabete o il fumo. Con l’applicazione delle Linee Guida sarà possibile fare un passo in avanti concreto per contrastare la diffusione della parodontite e anche per questo il progetto è sostenuto dalla Commissione Albo Odontoiatri Nazionale, come sottolinea il presidente Raffaele Iandolo: “Siamo orgogliosi di partecipare a questo progetto che è un’iniziativa seria, concreta e costruttiva a tutela della salute dei cittadini e per ulteriore crescita della categoria professionale. Con un corretto approccio terapeutico sarà possibile ridurre le conseguenze sanitarie e anche economiche della parodontite, che tuttora comporta costi elevati per le cure che si rendono necessarie negli stadi più gravi, e per la riduzione della qualità di vita connessa alla perdita dei denti”.

Per informazioni sulle sedi che ospiteranno i corsi, i dettagli e le modalità di iscrizione, si può consultare il sito https://www.sidp.it/SIdP-CAO/ .