“Un cuore grande così”, Louis Lunari e Alex Cavalieri lanciano la canzone per i 130 anni del Genoa

Genova. “Finché ci sarà un bambino che questa maglia avrà, e a testa alta correrà, io so che il Genoa esisterà” così recita il testo di “Un cuore grande così”, canzone che Louis Lunari e Alex Cavalieri hanno voluto rilanciare per i 130 anni del Genova.

“Sono Louis Lunari, all’anagrafe Luigi Murialdo – racconta l’ideatore – da metà anni Novanta come musicista con progetti come Lavori in Corso, Adrenalinik House-Live e poi Sunset Boys, ho contribuito a fare la storia della scena musicale indipendente locale e italiana”.

“Dal 18 luglio sono ricoverato all’ospedale Evangelico di Voltri – aggiunge – ma cerco sempre di fare qualcosa nella musica, anche per il Genoa, con il Dj-Producer Alex Cavalieri”.

“Siamo nei 130 anni di storia del Genoa, e arrivano una volta sola; c’è rinnovato entusiasmo e ci sono nuove generazioni intorno al Genoa – spiegano – io e Alex siamo stati, come ci è stato riconosciuto, i primi a credere nell’unione tra il Genoa e la musica, unione che è diventata sistematica in ogni evento riguardante i colori Rossoblù”.

“Abbiamo scelto questa canzone tra quelle che abbiamo scritto per il Grifone, tre delle quali formavano il cd Un Cuore Grande Così, che andò sold out, a sostegno dell’iniziativa omonima. D’altra parte, lo stesso Vincenzo Torrente era solito dire: Il Genoa è molto di più di una semplice squadra, i suoi tifosi sono molto di più di semplici tifosi”.

Per trovare il link ufficiale, cliccare qui o cercare: “Un cuore grande così – song for Genoa colors” e cliccare su quello dei Sunset Boys creato da “Ivan Drago”.