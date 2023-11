Genova. Il Teatro della Tosse rende omaggio a Calvino nel centenario dalla nascita portando sulla scena, in uno spettacolo che è uno e trino, I nostri antenati, ossia il ciclo che racchiude i tre romanzi del fantastico: Il Visconte Dimezzato (1952), Il Barone Rampante (1957) e Il Cavaliere Inesistente (1959). In questo caso il trittico non viene proposto in ordine cronologico, ma invertendo gli ultimi due.

Lo fa con un’operazione che per la prima volta porta anche in autunno la tipica modalità itinerante tanto amata dal pubblico in estate, ma affidando a tre diversi registi l’interpretazione dei tre titoli.

L’esperimento si può dire riuscito, anche se l’effetto è per ovvi motivi diverso: d’estate i monologhi sono brevi e poi si passa ad altro immersi comunque in uno scenario che è esso stesso scenografia e dà continuità allo spettacolo. In questo caso il passaggio tra l’una e l’altra sala interrompe un po’ quella magia di sentirsi parte di un continuum. Inoltre, in questo caso, siamo di fronte a tre titoli molto diversi tra loro proprio per la diversa chiave di lettura che ne hanno dato i registi.

Si comincia alla Sala Agorà (La Claque), accolti da un Enrico Campanati in veste di guardiano che da troppi anni attende il cambio tanto da essere ormai quasi trasformato in pianta. Campanati fa riflettere su come l’umanità in realtà sia collegata in quanto comunità giocando a trovare somiglianze tra il pubblico per farci capire che in qualche modo siamo tutti “antenati” gli uni degli altri.

MAL VISCONTE MEZZO GAUDIO

Si comincia con Il Visconte Dimezzato con il titolo Mal Visconte mezzo gaudio visto da Emanuele Conte, che cura la bella scenografia del trittico insieme con Luigi Ferrando. Si tratta della lettura più classica e più tipicamente ‘tossiana’ per usare un neologismo. Il romanzo è ridotto in modo chiaro ed efficace, con i tre attori Pietro Fabbri, Antonella Loliva e Matteo Traverso, che si muovono in una scena doppia, spostandosi tra due ali di pubblico. Matteo Traverso, che interpreta sia la voce narrante, sia il Visconte, reso dimezzato da un efficace gioco di luci di Matteo Selis. Un racconto su semplici disegni animati di Paolo Bonfiglio introduce la vicenda. I personaggi si muovono in una scenografia accogliente, fatta da un salotto di prima metà del Novecento da un lato, con pareti mobili che simulano una biblioteca e uno studio con scrittoio e macchina da scrivere dall’altro, con un quadro che sovrasta il tutto e che sarà parte integrante della scena.

Le due anime dell’uomo diviso a metà tra bontà e cattiveria, sono entrambe ‘troppo’ e Pamela (Antonella Loliva) sarà soddisfatta dall’amore del Visconte solo quando Pietro Fabbri (dottor Trewlaney) riuscirà a riunirle.

MAL VISCONTE MEZZO GAUDIO

testo e regia Emanuele Conte

con Pietro Fabbri, Antonella Loliva, Matteo Traverso

scene Emanuele Conte, Luigi Ferrando

luci Matteo Selis

disegni animati Paolo Bonfiglio

costumi Danièle Sulewic

assistente alla regia Alessio Aronne

PAGINA

Ci si sposta ai Luzzati Lab per assistere al Cavaliere Inesistente secondo Giovanni Ortoleva. Qui il regista decide di focalizzarsi solo su un personaggio, ossia Suor Teodora. In questo caso, a livello di narrazione, la comprensione è forse più ostica per chi non ha presente il romanzo di Calvino anche proprio per il lavoro di astrazione che ha deciso Ortoleva. La scenografia è spoglia anche se riempie tutto lo spazio: un’enorme libro in legno con due pagine bianche suggerisce il tema scelto dal regista. Una riflessione viscerale, fisica, nervosa, sulla parola e sul mestiere di scrittore a cui una bravissima Valentina Picello dà anima e corpo rotolandosi, struggendosi su quelle pagine bianche. Un’esperienza che forse può capire appieno solo chi ha provato a scrivere. Lo scrittore, dall’alto, riesce a vedere ciò che crea, anche il Cavaliere inesistente, ma quel mondo è un sogno che sfugge, per la disperazione dello scrittore stesso. La musica immersiva, le luci che passano dall’essere soffuse a piene con colori vivi, unite al naturale profumo del legno del Luzzati Lab, completano il tutto.

PAGINA

di Riccardo Baudino e Giovanni Ortoleva, drammaturgia e regia di Giovanni Ortoleva

con Valentina Picello

scene Emanuele Conte, Luigi Ferrando

musiche Pietro Guarracino

luci Davide Bellavia

costume Daniela De Blasio

movimenti di scena Anna Manella

IL BARONE

Si arriva, dopo un po’ di attesa all’esterno, alla Sala Trionfo del Teatro, per Il Barone, tratto appunto dal Barone Rampante, ma si entra dal retro e si capisce subito perché: il pubblico è previsto sul palco, mentre la scenografia è in platea. Passerelle di legno orizzontali e tavole in verticale con corde, altalena e carrucole costituiscono il bosco da cui il barone Cosimo, a causa di un battibecco con i genitori su un piatto di lumache, deciderà di trasferirsi per non mettere mai più piede a terra. Nonostante tutti pensino che sia un colpo di testa di bambino, Cosimo manterrà davvero la sua promessa. Alessio Zirulia dà al personaggio un che di poetico e fanciullesco, si muove sicuro nell’originalissimo impianto scenico. In questo caso Sicignano ha preferito focalizzarsi sul finale, senza però dimenticare alcuni dei personaggi che caratterizzano il romanzo come il brigante Gian dei Brughi e soprattutto Viola, la bambina di cui Cosimo si innamora e che ritorna dopo anni nello stesso posto.

IL BARONE

regia e adattamento Laura Sicignano

con Alessio Zirulia

scene Emanuele Conte, Luigi Ferrando

movimenti di scena Piera Pavanello

luci e sonorizzazione Luca Serra

costume Daniela De Blasio

attrezzeria ed elementi scenici Renza Tarantino

produzione in collaborazione con Teatro Cargo.

