Treni, cancellazioni e ritardi anche in Liguria per lo sciopero lampo del personale Fs e Italo

Genova. Dopo la fascia di garanzia del primo mattino si è tradotto in disagi per i pendolari e i turisti lo sciopero del personale Fs e di Italo indetto ieri sera dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti dalle 9 alle 17 di oggi, giovedì 30 novembre. Anche i sindacati di base hanno annunciato uno sciopero, e di 24 ore, per tutto il settore.

Lo sciopero è stato indetto in segno di protesta dopo l’incidente di Corigliano-Rossano, in Calabria: qui un treno regionale ha travolto un camion all’altezza di un passaggio a livello provocando la morte della capotreno e del camionista.

Le ripercussioni dello sciopero stanno interessando regionali, intercity e frecce con cancellazioni, limitazioni e ritardi, che potranno verificarsi anche oltre l’orario di termine dello sciopero. Trenitalia invita tutti i passeggeri a informarsi sui collegamenti e i servizi attivi, prima di intraprendere il viaggio, “attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito web trenitalia.com, i canali social e web, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni ferroviarie, le self-service e le agenzie di viaggio convenzionate”.

Lo sciopero lampo non è stato impedito dal Garante che però ha invitato i sindacati a limitare l’astensione tra a otto ore. “Da anni denunciamo la pericolosità dei passaggi a livello in tutti i livelli di confronto, chiedendone la soppressione totale. Eppure, nonostante l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria abbia evidenziato il numero di incidenti e di vittime determinati da incidenti analoghi a quello odierno, i passaggi a livello in Italia sono ancora migliaia – si legge in una nota dei confederali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa trasporti e Fast Confsal – le istituzioni ed Rfi non si preoccupano di innalzare gli standard di sicurezza sull’infrastruttura ferroviaria”, accusano. Ancora più duri l’Usb e le altre sigle di base: “La scelta di non investire nella sicurezza e nell’ammodernamento della rete ferroviaria presenta il suo tragico conto”, serve l’introduzione del “reato di omicidio sul lavoro”.