Trasporto pubblico, alla Liguria assegnati 40 milioni dal fondo nazionale

Genova. Il Mit ha stanziato 40 milioni per il trasporto pubblico locale e ferroviario in Liguria: lo annuncia il gruppo della Lega in Consiglio regionale in una nota.

“È il saldo sull’ammontare del riparto acquisito in Conferenza unificata – spiega la Lega -. Il fondo nazionale per gli oneri del trasporto pubblico locale e ferroviario, destinato alle Regioni a statuto ordinario, copre circa il 75% del fabbisogno del settore del Tpl, in particolare del valore complessivo dei contratti di servizio stipulati dalle aziende che erogano i servizi sui territori”.

Con l’intesa sancita in Conferenza unificata arriva così il via libera allo schema di decreto per la ripartizione di oltre 1 miliardo di euro, saldo del Fondo nazionale per il Tpl in capo al Mit, che destinerà oltre 40 milioni al Tpl ligure.

“Grazie ai ministri della Lega, Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti, e al viceministro Edoardo Rixi, anche la Liguria potrà contare su fondi necessari per migliorare la qualità della mobilità nella Regione”, evidenzia la Lega.